محتجون یغلقون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تظاهر عشرات آلاف المستوطنين في المدن الرئيسية المحتلة بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه.

وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بين تل أبيب والقدس.

ونزل ألوف المحتجين إلى الشوارع أمس الأحد في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى فور الإعلان عن عزل وزير الحرب يوآف غالانت، وذلك عقب دعوته حكومة نتنياهو لتجميد خطتها لتعديل النظام القضائي، التي أثارت انقساما كبيرا بين الصهاينة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إن مفوض الشرطة وجه بزيادة التعزيزات في جميع أنحاء تل أبيب، كما نقلت عنه قوله إن الشرطة ستعتقل كل من يتورط في عنف شديد وتخريب.

وأضاف مفوض الشرطة أن السلطات تسمح بالحق الديمقراطي في الاحتجاج لكنها لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة، وفق تعبيره.

وأفادت هيئة البث العبرية بأن المفتش العام للجيش سيعقد اجتماعا لبحث الآثار الأمنية لإقالة غالانت.

من جانب آخر، أصدرت المعارضة في كيان الاحتلال بيانا قالت فيه إن "نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن "إسرائيل" لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية".

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