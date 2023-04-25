موسكو ... سنرد على السويد لطرد خمسة دبلوماسيين روسيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر: "كما أكد الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا ردا مناسبا".

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في وقت سابق اليوم أن ستوكهولم تطرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم أن "أنشطتهم تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".

وقال بيلستروم لقناة SVT التلفزيوني: "استدعت السويد اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

المصدر: "نوفوستي"

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