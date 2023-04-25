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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٤:٤٣ م

موسكو ... سنرد على السويد لطرد خمسة دبلوماسيين روسيين

موسكو ... سنرد على السويد لطرد خمسة دبلوماسيين روسيين

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر: "كما أكد الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا ردا مناسبا".

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في وقت سابق اليوم أن ستوكهولم تطرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم أن "أنشطتهم تتعارض مع الوضع الدبلوماسي".

وقال بيلستروم لقناة SVT التلفزيوني: "استدعت السويد اليوم السفير الروسي فيكتور تاتارينتسيف وأبلغته بأن خمسة موظفين بالسفارة طلب منهم مغادرة البلاد لأن أنشطتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.. وأنشطتهم على أراضينا كانت لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

المصدر: "نوفوستي"

/انتهى/

رمز الخبر 1932644

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