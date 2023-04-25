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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٥٧ م

تحالف الفتح: التواجد الأمريكي في العراق بشكل التهديد الأكبر لامن البلاد واستقراره

تحالف الفتح: التواجد الأمريكي في العراق بشكل التهديد الأكبر لامن البلاد واستقراره

صنف النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم، اليوم الثلاثاء، قضية استمرار التواجد الأمريكي في العراق بالتهديد الأكبر لامن البلاد واستقراره.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال كريم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن"القوات الامريكية تقود حملة لزعزعة امن واستقرار العراق في ظل تواجدها المستمر على الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف، ان"التواجد الأمريكي في أي مكان سواء في العراق او غيره يعتبر بحد ذاته مصدر قلق مستمر وخطر يهدد الامن القومي الداخلي للبلاد".

وأشار كريم الى ان "ما حدث في عدد من البلدان واخرها ما يجري في السودان هو بتخطيط وتدبير واشنطن لاثارة الفوضى ووضع موطئ قدم لقواتها هناك".

وتواصل القوات الامريكية بالقيام بنقل عناصر داعش الإرهابي من الجانب السوري الى الشريط الحدودي مع العراق.

/انتهى /

رمز الخبر 1932655

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