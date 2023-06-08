قائد البحرية الايرانية: لدينا الكثير لنقوله في المجالات العسکریة والتقنية والتكنولوجية

إيران تعيد افتتاح قنصليتها في جدة

افتتحت ايران القنصلية العامة لجمهورية الإسلامية ومكتب ممثليتها الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة عصر أمس الاربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جرت مراسم افتتاح القنصلية الايرانية وكذلك مكتب الممثلية الايرانية الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس الاربعاء بحضور نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية حسن زرنكار والقائم بأعمال السفارة الإيرانية ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف وعدد من المسؤولين في الخارجية السعودية.

وكانت إيران أعادت فتح سفارتها بالرياض يوم الثلاثاء، وذلك بعد 3 أشهر من توقيع إتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية.

وقال علي رضا بيكدلي مساعد الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح السفارة الايرانية في الرياض: ان اليوم هو يوم مهم في تاريخ العلاقات بين البلدين ونحن سعداء جدًا لوجودنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والصديقة.

وأوضح بيكدلي أنه مع رفع علمي السعودية وإيران في البلدين سيبلغ التعاون الثنائي ذروته وقال: نحن نشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب.

رئيس منظمة الطاقة الذرية: منتسبي الصناعة النووية یلتقون مع قائد الثورة الاسلامية

أعلن نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية عن عقد لقاء لمنتسبي الصناعة النووية في البلاد مع قائد الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية عن عقد لقاء لمنتسبي الصناعة النووية في البلاد مع قائد الثورة الاسلامية وكذلك إقامة معرض لأحدث الإنجازات في مجال التكنولوجيا النووية في حسينية الإمام الخميني(قدس).

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي: "لحسن الحظ ، في العقود الماضية ، وفي ظل النظرة الثاقبة لقائد الثورة الاسلامية (مد ظلة العالي) ودعمه للتقنيات النووية الجديدة ، شهدنا حركة متسارعة في التقدم في مختلف مواضيع التكنولوجيا النووية ، والآن ساهم هذا الدعم في تمهيد الطريق لتصنيع ما توصل اليه العلماء النوويين خلال ابحاثهم .

وبخصوص لقاء منتسبي الصناعة النووية في البلاد مع قائد الثورة الاسلامية ، قال اسلامي: إن هذا اللقاء الودي الذي سيعقد خلال الايام المقبلة ياتي بهدف إفادة منتسبي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من التوجيهات الرائدة لقائد الثورة الاسلامية الحكيم من أجل تحقيق أهداف الوثيقة الشاملة والاستراتيجية للمنظمة والتي تمتد لـ 20 عاما على احسن وجه .

وفي إشارة إلى إقامة معرض إنجازات الصناعة النووية في نفس الوقت الذي التقى فيه موظفو هذه الصناعة بقائد الثورة ، أضاف نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سيتم اقامة معرض عن آخر الإنجازات التكنولوجية للمجال النووي في حسينية الإمام الخميني (رض) وسيعرض فيه آخر الإنجازات الصناعية بحضور قائد الثورة الاسلامية .

آية الله السید "ابراهيم رئيسي" سیزور ثلاث دول في امريكا اللاتينية

سيزور رئيس الجمهورية آية الله السید "ابراهيم رئيسي" فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد رفيع المستوى يوم الأحد المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيزور رئيس الجمهورية آية الله السید "ابراهيم رئيسي" فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا على رأس وفد رفيع المستوى يوم الأحد المقبل في إطار التفاعلات الدولية واستمرارا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

ويتوجه رئيس الجمهورية إلى فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا یوم الأحد المقبل (11 يونيو 2023) وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.

ویأتی هذه الزیارة في إطار التفاعلات الدولية واستمرارا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي.

وسيتم التوقيع على العديد من وثائق التعاون في مختلف المجالات بين المسؤولین الإيرانيین وهذه الدول الثلاث خلال الزیارة من أجل تحسين مستوى العلاقات وتعزیز التفاعلات.

كما سيعقد رئيس الجمهوریة اجتماعات مع رجال أعمال محليين وإيرانيين ونشطاء اقتصاديين خلال هذه الزیارة .

یذکر أنه لدى عدد كبير من البلدان في منطقة أمريكا اللاتينية وجهات نظر سياسية ودولية وثيقة ومشترکة مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

قائد البحرية الايرانية: لدينا الكثير لنقوله في المجالات العسکریة والتقنية والتكنولوجية

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان الاعداء مازالوا مذهولين من الانجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم، وقال اننا نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر خلال العام الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان الاعداء مازالوا مذهولين من الانجاز الذي حققته الدورية 86 برحلتها الناجحة حول العالم، وقال اننا نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر خلال العام الجاري.

وقال الادميرال ايراني في اتصال هاتفي مع مراسم تكريم ملاحي الدورية 86 من محافظة كلستان شمال شرق ايران، ان الإيرانيين أثبتوا عبر التاريخ أنهم يحققون المستحيل.

واضاف: من واجبنا أن نظهر بادائنا المقتدر قوة وعظمة واقتدار الثورة الإسلامية ، وفي هذا المسار انجزنا الرحلة حول العالم حاملين رسالة السلام والصداقة ونقلنا هذه الرسالة إلى العالم.

وتابع الادميرال ايراني: لقد أظهر هذا الانجاز أنه كلما اتحدنا ولبينا نداء قائد الثورة ، انجزنا اعمالا عظيمة وأثبتنا أن ما تنتجه بلادنا يمكن استخدامه أيضًا في أقسى محيطات العالم.

وصرح قائد البحرية الايرانية: في هذه المهمة ، أثبتنا بالتأكيد أن لدينا الكثير لنقوله في مجالات مثل المعدات ، والجاهزية والاسناد ، والعلوم الصحية والطبية ، والعسكرية ، والتقنية ، والتكنولوجية ، و حتى الثقافية والدينية.

وأكد الادميرال إيراني: إن اجراءات الدورية 86 كانت قوية وذكية لدرجة أن الأعداء ما زالوا مذهولين ولديهم أسئلة كثيرة ، وهذه الأسئلة لا تزال بلا إجابة بالنسبة لهم.

وأضاف: بالإضافة إلى السطح ، كانت لدينا أيضًا وحدة عملياتية تحت السطح، وأظهرت الإجراءات العميقة والمفصلة لهذه المهمة أن شبابنا في البحرية الإيرانية يمكنهم القيام بأعمال كبيرة مع الإيمان والعزم والجهد والتوكل على الله.

واعرب قائد سلاح البحرية عن الامل بتحقيق النجاحات في مهمات أكبر وقال: نسعى لتحقيق المزيد من المفاخر هذا العام.

أمير عبداللهيان يتسلم أوراق اعتماد سفيري ليبيا والفلبين الجديدين لدى طهران

تسلم وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، أمس الاربعاء، نسخة من اوراق اعتماد سفيري ليبيا والفلبين الجديدين في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الفلبيني الجديد "روبرتو جي مانالو"، التقى بوزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، حيث قدم نسخة من اوراق اعتماده لبدء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

ومن جانبه، قدِم سفير ليبيا الجديد في طهران، لزيارة الوزير "امير عبد اللهيان" اليوم، وتسليمه نسخة من اوراق اعتماده.

وزير النفط الإيراني: نسعى لزيادة حصة إيران في تجارة الطاقة مع دول الجوار

أكد وزير النفط الإيراني "جواد اوجي" ان زيادة حصة إيران في تجارة الطاقة مع دول الجوار في المنطقة تأتي ضمن خطط وزارة النفط ونتابعها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير النفط الإيراني "جواد اوجي": ان زيادة حصة إيران في تجارة الطاقة مع دول الجوار في المنطقة تأتي ضمن خطط وزارة النفط ونتابعها.

واضاف اوجي على هامش اجتماع الوفد الحكومي أمس الاربعاء، بحضور الصحفيين في إشارة إلى دبلوماسية الطاقة في الحكومة الثالثة عشرة ان أحدى المحاور في حكومة آية الله رئيسي هي دبلوماسية الطاقة وقد بذلت جهود جيدة من قبل وزارة النفط ووزارة الخارجية في هذا المجال.

وتابع: الاستيراد والعبور وتبادل الغاز وحصة تجارة الغاز في المنطقة آخذة في الازدياد ولدينا خطط جيدة قيد التنفيذ.

وأوضح وزير النفط : تمت تسوية الدين الأصلي لاستيراد الغاز من تركمانستان والذي حدث في فترات مختلفة بفضل جهود الحكومة الثالثة عشرة.

وقال اوجي بخصوص سبب استيراد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز: تمتلك روسيا أول احتياطي غاز في العالم وبناءً على الإحصائيات، فقد خططت للاستيراد والتصدير والعبور والمبادلة وهذه هي حصة التجارة، لافتا الى ان إيران تحاول أيضًا في نفس المجال وحتى الآن حققت نتائج جيدة.

و تابع: خلال العشرين شهرًا الماضية، حدثت أشياء جيدة في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والتحرك نحو المصافي البحرية هو أحد الأمور التي تحدث لأول مرة بعد الثورة.

وأشار وزير النفط إلى خطط الوزارة لاستخدام طاقة المصافي البحرية في الخارج وقال: إننا نستخدم هذه القدرات لمعالجة النفط ومنع مبيعات الخام وخلق قيمة مضافة أعلى.

وذكر أنه لا يمكن معاقبة المنتجات البترولية بسبب الحاجة الموجودة في جميع أنحاء العالم ، وقال: إن أحد المحاور الرئيسية لوزارة البترول هو استخدام قدرة المصافي البحرية في مختلف البلدان. ويتم معالجة نفط الجمهورية الإسلامية في هذه المصافي.

رئيس الحوزات العلمية في قم المقدسة یلتقی مع عمار حکیم

التقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مساء امس الثلاثاء آية الله عليرضا أعرافي رئيس الحوزات العلمية في قم المقدسة والوفد العلمائي المرافق له.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مساء امس الثلاثاء آية الله عليرضا أعرافي رئيس الحوزات العلمية في قم المقدسة والوفد العلمائي المرافق له.

واشار عمار الحكيم إلى الدور الذي لعبته فتوى الإمام السيد السيستاني في قلب المعادلة على الإرهاب، مشيدا بدور وتضحيات الحشد الشعبي وسائر قواتنا الأمنية في تحرير الأرض من الإرهاب الداعشي، مجددا شكره للدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مساعدة العراق على مواجهة الإرهاب ومن قبلها الدعم والإسناد والإرشاد.

وبحسب بيان لمكتبه اشار عمار الحكيم خلال اللقاء إلى العلاقة التاريخية بين العراق وإيران والحوزتين العلميتين في النجف الأشرف وقم المقدسة واكد أن التقارب والتكامل بينهما يصب في مصلحة الإسلام وأتباع أهل البيت (ع) في عموم العالم.

وإستعرض الحكيم تطورات الواقع العراقي وطبيعة المتغيرات الإيجابية ومنها التداول السلمي للسلطة والتطور على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والأمني.

واوضح أن العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة من حيث تفكيك خلايا الإرهاب والتماسك الاجتماعي بين المكونات وكذلك تشكيل ائتلاف إدارة الدولة باعتباره ائتلافا حاكما بعنوان وطني.

في صياغة التماسك الوطني، موضحا أن العراق يلعب دورا مهما في المنطقة بتقريب وجهات النظر بين فرقائها، وأن هذا الدور انعكاس للواقع العراقي الداخلي.

كما اكد الحكيم على أهمية الشعائر الدينية باعتبارها مصدرا مهما لمواجهة الأفكار المنحرفة والدخيلة، موضحا أن هناك تطورا في أداء المواكب الحسينية وعدد الزائرين، داعيا للتصدي للظواهر الاجتماعية الخطرة كالمخدرات والطلاق وما شابه.

لقاء وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان مع نظيره البروناوي

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمس الأربعاء، نظيره من بروناي اتو اريوان يوسف في العاصمة طهران لإجراء محادثات بشأن تعزیز العلاقات الثنائیة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمس الأربعاء، نظيره من بروناي اتو اريوان يوسف في العاصمة طهران لإجراء محادثات بشأن تعزیز العلاقات الثنائیة.

وتجدر الإشارة أن الجانبين یجریان محادثات بشأن تطوير التفاعلات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين ودراسة أهم القضايا الإقليمية والدولية.

یذکر أنه قام وزير خارجية بروناي اتو اريوان يوسف والوفد المرافق له أمس الثلاثاء بزيارة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران.

وخلال الزيارة تعرف وزير خارجية بروناي الذي رافقه سفير بلاده أوانغ حاج إسماعيل عبد المناب، على شخصية السيدة المعصومة "س" (اخت الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام) ومكانتها ومناقبها.

كما تفقد المواقع التاريخية والتقليدية لعتبة السيدة المعصومة (س) ، وزار قبور العلماء المدفونين في العتبة المقدسة، والمتحف الفاطمي وتعرف على التاريخ والثقافة والماضي العريق لمدينة قم المقدسة.

وخلال هذه الزيارة ، شرح خبير الشؤون الدولية في العتبة المقدسة جوانب من شخصية ومكانة السيدة المعصومة (س)، ومكانة المرأة في الإسلام.

وخلال زيارة وزير خارجية بروناي لمقبرة مستوفي الممالك ، وهي أحدى المقابر ذات الهندسة المعمارية الأصلية من عهد القاجار ، تم اهداؤه نسخة نفيسة من كتاب "الصحيفة السجادية" وأيضاً مجلد عن محتويات المتحف الفاطمي.

متحدث السلطة القضائية: الإفراج عن الدبلوماسي الايراني أسدالله أسدي یعتبر نجاح كبير

ووصف ستايشي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، الإفراج عن الدبلوماسي الايراني أسدالله أسدي بأنه نجاح كبير، والذي حدث علی رغم من محاولات ضامري الشر لايران ، وبسبب صبره والجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئات الحاکمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف المتحدث بإسم السلطة القضائية "مسعود ستايشي"، کیفیة تعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية مع المدانين والمتهمين بأنها عادلة تتسم بالصبر والكرامة الإنسانية ورفض نشر أكاذيب وسائل الإعلام المعادية في هذا الشأن .

ووصف ستايشي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، الإفراج عن الدبلوماسي الايراني أسدالله أسدي بأنه نجاح كبير، والذي حدث علی رغم من محاولات ضامري الشر لايران ، وبسبب صبره والجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئات الحاکمة.

وأضاف أن الإفراج عنه أثبت أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتجاهل مشاكل رعاياها، ونعتقد أن السيد أسد الله أسدي و حميد نوري " الذي أدين في السويد بالسجن المؤبد" لم يرتكبا أي أخطاء.

وقال إن کیفیة تعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية مع المدانين والمتهمين هي عادلة تتسم بالصبر والكرامة الإنسانية ورفض نشر أكاذيب وسائل الإعلام المعادية في هذا الشأن .

وأوضح : تتجاهل هذه الوسائل الإعلامية في قلب أوروبا اعتقال السيد حميد نوري الذي دام 43 شهرًا ، لكنها تقوم بنشر الأکاذیب بإستمرار بشأن اعتقال وصحة السجناء داخل البلاد.

وردا على سؤال حول تبادل السجناء مع الدول الغربية قال: إن استرداد المجرمين يتم وفق المعايير القانونية واتفاق الدول بشأن نقل المحكومين عليهم.

وأضاف أي نقل للسجناء والمحكومين یعتمد علی القانون وجزء منه يتم عن طريق سلطة القضاء والباقي يتم عن طريق الأجهزة الدبلوماسية.

وأشار إلی الذكري الرابعة والعشرین لرحیل مفجر الثورة الإسلامیة ومؤسس الجمهوریة الإسلامیة فی إیران وأضاف: إن القائد العظيم للثورة الإسلامية افشل مؤامرات الأعداء بأيدٍ فارغة من المعدات المادية، معتمداً على قوة الإيمان والعمل الصالح للشعب الإیراني.

وأضاف كما ورد في تصريحات القائد الحكيم للثورة الإسلامية في ذكرى رحیل الإمام الخميني (ره)،: يركز خطة العدو اليوم وراء تضاؤل الأمل ونقص الإيمان بالمجتمع باستخدام مختلف التكتيكات ومن هذا المنطلق علی جميع مؤسسات الحكم، بما في ذلك القضاء، مواجهة هذا الهدف الشرير للعدو، مضیفا يمكن تحقيق ذلك في ظل وحدة المسؤولين.

واليوم تشكلت جبهة موحدة داخل البلاد وبين المسؤولين وأفراد المجتمع لمنع العدو من تحقيق أغراضه لذلك فإن القضاء لن ينسحب من طريق محاربة الفساد، و يرى أن تجفيف جذور الفساد في أي مجال يمكن أن يؤدي إلى زيادة أمل الشعب.

الخطوط الجوية الإيرانية تدشن خط جديد بين ساري الايرانية وأوكتاو الكازاخستانية

اعلن المدير العام لمطارات محافظة مازندران شمال ايران، عن تدشين خط جوي بين مدينة ساري مركز المحافظة ومدينة أوكتاو في كازاخستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المدير العام لمطارات محافظة مازندران شمال ايران، سعد الله وطن خواه، في تصريح له أمس الاربعاء: تماشياً مع تطور السياحة ووفقاً لنهج الحكومة الشعبية وتوجهات محافظ مازندران ، فقد تم تدشين خط جوي بين مدينة ساري ومدينة أوكتاو الكازاخستانية.

واضاف: بالنظر إلى المناظر الطبيعية التي وهبها الله لمحافظة مازندران والعلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية بينها وبين الدول المطلة على بحر قزوين ، فقد تم إجراء الكثير من المتابعة في هذا الصدد ، مما أدى في نهاية المطاف إلى تدشين هذا الخط الجوي.

وقال المدير العام للمطارات في محافظة مازندران: ان التخطيط جار لإضافة خط جوي آخر وهو بين ساري وأستاراخان في روسيا في المستقبل القريب.

واعتبر وطن خواه تطوير الطرق الجوية من إستراتيجيات هذه الإدارة العامة في مطارات محافظة مازندران بما يتماشى مع تدابير وسياسات المحافظة والمحاور السياحية للبلاد ، وأضاف: في ضوء إصدار التصريح اللازم، سنرى في المستقبل القريب تسيير رحلات جوية بين مدينة رامسر بمحافظة مازندران والعاصمة العمانية مسقط.

الطاقة الذرية الايرانية تزيح الستار عن جهاز ميكروويف مبيد لآفات الاغذية

ازاحت منظمة الطاقة النووية الايرانية الستار عن جهاز ميكروويف ايراني الصنع ، قادر على ابادة الافات من الاغذية بأنواعها، مثل الارز والفستق والتمور والحبوب والتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ازاحت منظمة الطاقة النووية الايرانية الستار عن جهاز ميكروويف ايراني الصنع ، قادر على ابادة الافات من الاغذية بأنواعها، مثل الارز والفستق والتمور والحبوب والتين.

وجرت هذه المراسم برعاية نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، حيث تم الكشف عن احدث المنجزات الوطنية لدى منظمة الطاقة النووية الايرانية المتعقلة بالمجالات الزراعية والمنتجات البايولوجية.

وحضر مراسم تدشين هذا المنتج الوطني المعرفي، ايضا وزير الجهاد الزراعي بالوكالة "سيد محمد اقاميري"، الى جانب عدد من المسؤولين بهذه الوزارة وايضا منظمة الطاقة النووية الايرانية.

علما ان هناك عدد قليل من الدول التي تمتلك تكنولوجيا تصميم وانتاج "جهاز ميكروويف المبيد للافات الزراعية" (XCELL)، وقد اعلنت ايران انضمامها الى هذه المجموعة اليوم.

البنك الدولي یتوقع نمو الاقتصاد الإيراني أكثر من المعدل العالمي هذا العام

توقع البنك الدولي ، في تقريره الأخير ، نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.2 في المائة في عام 2023 ، وهو ما سيكون أعلى من معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه توقع البنك الدولي ، في تقريره الأخير ، نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.2 في المائة في عام 2023 ، وهو ما سيكون أعلى من معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام على الرغم من استمرار العقوبات.

وحذر البنك الدولي في تقريره الأخير الذي يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" من أن سياسات مكافحة التضخم للبنوك المركزية في العالم في عام 2023 ستؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي للدول هذا العام.

وتوقعت هذه المؤسسة الدولية أنه بسبب سياسات الانكماش النقدي للدول هذا العام ، سينخفض معدل النمو الاقتصادي للعالم من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.1٪ هذا العام.

وفي هذا التقرير الجديد ، خفض البنك الدولي أرقامه المتوقعة للنمو الاقتصادي للعديد من البلدان في عام 2023.

وفقًا لهذا التقرير ، سيظل التضخم يمثل مشكلة في الاقتصاد العالمي ، لكن من المتوقع أن يتحسن مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع.

سيكون الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 مرتبطًا بانخفاض الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة. لن تنمو هذه البلدان ، التي شهدت نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.6٪ في عام 2022 ، بأكثر من 0.7٪ في عام 2023 ، وهو ما يمثل ربع النمو الاقتصادي في العام السابق ؛ لكن البلدان النامية ، التي نمت بنسبة 3.7٪ العام الماضي ، ستشهد نمواً بنسبة 4٪ في عام 2023 ، وهو أكثر من العام السابق.

سينخفض النمو الاقتصادي الأمريكي إلى النصف تقريبًا هذا العام ، من 2.1٪ في عام 2022 إلى 1.1٪ هذا العام. تقترب منطقة اليورو من الركود وستستقر بنسبة 0.4٪ في عام 2023. نمت هذه المنطقة بنسبة 3.5٪ في عام 2022.

الصين ، التي نمت بنسبة 3٪ العام الماضي ، ستواجه نموا كبيرا بنسبة 5.6٪ هذا العام. سيكون وضع روسيا ، التي تشارك في الحرب في أوكرانيا ، أفضل من العام السابق وستواجه نموًا سلبيًا بنسبة 0.2٪. شهد هذا البلد نموا اقتصاديا سلبيا بنسبة 2.1٪ في العام السابق.

لكن النمو الاقتصادي في تركيا انخفض إلى 3.2٪ مقارنة بالعام السابق. نمت تركيا بنسبة 5.6٪ في العام السابق. سيبلغ النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ربعًا تقريبًا وسيصل إلى 2.2٪ هذا العام من 8.7٪ في العام السابق.

في تقييمه للوضع الاقتصادي الإيراني ، يتوقع البنك الدولي أن تشهد إيران نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.2 في المائة هذا العام ، وهو ما يعادل متوسط النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.

بلغ معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022 5.9٪ ، والتي ستنخفض وفقًا لتوقعات البنك الدولي إلى 2.2٪ في عام 2023.

وفقًا لتقديرات البنك الدولي ، سيحقق الاقتصاد الإيراني نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.9٪ في عام 2022.

لم تتغير توقعات البنك الدولي في تقريره الجديد حول النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2023 مقارنة بتقرير يناير.

ويتوقع هذا التقرير أيضًا أن يكون معدل سعر النفط في عام 2023 ، 80 دولارًا. وبلغ معدل سعر النفط العام الماضي 99.8 دولاراً. كان انخفاض سعر النفط بنحو 20 دولارًا في عام 2023 هو العامل الذي أجبر البنك الدولي على خفض توقعاته بشكل كبير لنمو اقتصادات النفط مثل المملكة العربية السعودية هذا العام.

الصحة الإيرانية تسجل 5 وفيات و 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 5 وفيات و 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر أمس الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل 5 وفيات و 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأشارت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 146 ألفا و278 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و 366 ألفا و948 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و535 الفا و884 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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