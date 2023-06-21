الحكومة الإيرانية ترسل لائحة دعم الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى البرلمان

وأفادات وكالة مهر للأنباء، انه أشار بهادري جهرمي في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى اللوائح المصادقة عليها في جلسة اليوم، موضحا: "ان من إحدى هذه المصادقات هي ارسال لائحة إلى مجلس الشورى الإسلامي لدعم الإيرانيين المقيمين في الخارج".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: "ان هذه اللائحة التي تم المصادقة عليها بتعاون الوزارة الخارجية و وزارة العدل، اتخذت إجراءات يمكن من خلالها دعم الإيرانيين المقيمين في الخارج في المجالات المختلفة بشكل مؤثر".

وأوضح: "ان تقديم الخدمات القانونية المناسبة، والاستشارات القانونية، وإمكانية الوصول إلى الأنشطة القانونية للإيرانيين في الخارج، وإمكانية تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بطريقة أكثر فاعلية وملاءمة لهم، ووصولهم إلى إمكانات تمكين الأنشطة الإلكترونية في الحكومة، وتسجيل الطلبات لإصدار التصاريح وأيضًا الأمور المرتبطة بالجهاز القضائي وتسجيل بيانات قانونية هي من بين البنود الأخرى لدعم الإيرانيين المقيمين في الخارج".

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