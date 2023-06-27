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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٢:٤١ م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

وفي سياق متصل، صادرت قوات الاحتلال بضائع بسطات البائعين وواصلت التضييق عليهم في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

يذكر أن دعوات فلسطينية انطلقت للحشد من أجل شد الرحال والصلاة في الأقصى، وجعله مكانًا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار (#عيدك_بالأقصى).

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى، في ظل حماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك.

كما واصلت قوات الاحتلال فرض القيود المشددة على دخول المصلين، من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والتضييق عليهم.

المصدر : شهاب

/انتهی/

رمز الخبر 1934443

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