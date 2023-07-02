  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٣٧ م

الناطق باسم حركة حماس: من حق سوريا الدفاع عن نفسها في وجه العدوان الصهيوني

الناطق باسم حركة حماس: من حق سوريا الدفاع عن نفسها في وجه العدوان الصهيوني

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إنّ "تكرار القصف الصهيوني على سوريا الشقيقة، ارهاب وبلطجة، وامتداد للعدوان على أمتنا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قاسم إلى أنّ "من حق سوريا أن تدافع عن نفسها بكل الوسائل لمواجهة العدوان، وعلى كل قوى الأمة الحية التوحد في مواجهة عدوان الاحتلال ووضع حد لسلوكه الارهابي".

وفجر اليوم، تصدّت وسائط الدفاع الجوية السورية، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنّ "العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً، من اتجاه شمال شرقي بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

هذا وتحدث "جيش" الاحتلال عن انفجار صاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا وانفجر في سماء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الاحتلال إنّ شظايا الصاروخ الذي أُطلق من سوريا سقطت في مدينة رهط في النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934596

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات