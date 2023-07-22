قائد الثورة: جميع العلماء يتفقون على تنفيذ أقسى عقاب لمرتكب جريمة الإساءة للقرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف قائد الثورة الاسلامية في رسالة ان إساءة القرآن الكريم في السويد بأنها حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة.

وأكد سماحة القائد اتفق جميع علماء المسلمين على تنفيذ أقسى عقوبة لمرتكب هذه الجريمة، وعلى الحكومة السويدية تسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية. لانها اتخذت موقف حرباً ضد العالم الإسلامي واستقطبت كراهية وعداء الدول الإسلامية والعديد من حكوماتهم.

واضاف سماحة القائد كما يجب على المتآمرين من وراء الكواليس أن يعلموا أن قداسة القرآن الكريم ستزداد يوماً بعد يوم وأن أنوار هديته ستزداد إشراقاً، والله غالبٌ علی اَمرِه.

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