حرس الثورة الإسلامية ينفذ اكثر من مليون و400 ألف مشروع تنموي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حزني، قال في مراسم التوقيع على تنفيذ مذكرة تفاهم لمشروع إزالة الحرمان بين المقر المركزي لجهاد البناء وإزالة الحرمان التابع للحرس الثوري الإسلامي، وبين لجنة مكافحة المخدرات: تكمن المهمة الرئيسية لحرس الثورة الإسلامية، في الدفاع عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوفير الأمن المستدام في المنطقة، إلى جانب هذه القضايا، نتابع موضوع ازالة الحرمان في البلاد.

وتابع المسؤول الإيراني: تم تنفيذ 169365 مشروعًا عمرانيا في البلاد من قبل تشكيلات حرس الثورة، ولديه مليون و 140 مشروعًا غير عمراني، واجمالا باشرنا بتنفيذ مليون و 400 ألف مشروع في البلاد، وأهمها تزويد القرى بالمياه، وبناء الخزانات، وتحسين مجاري الصرف الصحي في المدن والارياف، وبناء المكتبات والمدارس والمراكز الصحية.

وأضاف العميد ضياء الدين: لقد دخلنا في جميع المجالات التي تحتاجها البلاد ونفذنا مشاريع في المناطق الحدودية والوعرة والفقيرة في البلاد.

/انتهى/