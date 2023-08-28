أميرعبداللهيان: قوة العلوم والتكنولوجيا المتفوقة في إيران مصدر للفخر والاعتزاز الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وعقد المؤتمر الأول لرؤساء الجامعات والمسؤولين الدوليين في جامعات البلاد بعنوان "الدبلوماسية العلمية في السياسة الخارجية؛ القدرات ، اليوم الإثنين، باستضافة وزارة الخارجية وبحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان وعدد من المسؤولين الاخرین.

وأشار أميرعبداللهيان في هذا المؤتمر إلى تغيير النظام الدولي وحركة العالم نحو إنشاء نظام متعدد الأطراف، وقال الحكومات عند اتخاذ القرارات الكبيرة والحساسة، تهتم بنتائج الأبحاث التي يتم الحصول عليها من المؤسسات البحثية والعلمية في مختلف القضايا.

ولفت اميرعبداللهيان الى التغير في مفهوم القوة، واعتبر قوة العلوم والتكنولوجيا المتفوقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصدرا للفخر والاعتزاز الوطني.

مضيفا: اليوم يعترف دول العالم بقوة العلم والمعرفة في إيران.

وقال وزير الخارجية: إن المراكز العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفعت اليوم راية العلوم والتكنولوجيا بكل قوة، معربا عن استعداد جميع أقسام وزارة الخارجية للتعاون مع المؤسسات والمنظمات لتطوير وتسهيل وتعزيز دبلوماسية العلوم.

وفي هذا المؤتمر الذي بدأ اليوم تم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الوزارات والجامعات الايرانية بهدف استخدام القدرات العلمية التي تمتلكها من أجل تحقيق المصالح الوطنية.

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