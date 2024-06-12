قائد البحرية الايرانية: سيكون لنا حضور فعال في المحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في الجيش الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، الأربعاء، في مركز الاستعداد والدعم البحري التابع للجيش في سيرجان: "سنرى قريبًا التحاقات في المجال البحري، كما أن التواجد الفعال في جميع المحيطات مدرج في جدول أعمالنا أيضًا".

واكد ايراني على ان نجاحاتنا هي نجاحات الشعب والبلد، لأننا واجهة البلاد على الساحة الدولية، ونشاطنا وحضورنا بشكل أساسي خارج الحدود.

وقال قائد البحرية الإيرانية: "لقد حصلنا على طائرات بدون طيار متقدمة في مجال الطائرات بدون طيار، كما أن تسلط القوة القتالية للبحرية في مجال الطائرات بدون طيار أدى إلى زيادة اقتدار البحرية الإيرانية".