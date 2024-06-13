وزير الصحة الايراني: خلال ثلاث سنوات تم تدشين 3 الاف و 100 مشروع صحي في البلاد

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي انه تم خلال الحكومة الثالثة عشرة تدشين 3 الاف و 100 مشروع في اطار تعزيز شبكات الصحة والعلاج في البلاد.

واضاف عين اللهي في المراسم التي جرت اليوم الخميس في مشهد لتدشين مشاريع "تذكار ابراهيم" انه يوجد الان 150 الف سرير مستشفى بالبلاد موضحا انه تم خلال هذه الحكومة افتتاح 17 الف سرير في المستشفيات.

واوضح انه تم اليوم افتتاح 23 مشروعا صحيا وعلاجيا في اطار "تذكار ابراهيم" بمحافظة خراسان الرضوية بما يشمل 19 مشروعا للعلاج و 4 مشاريع صحية.

وتابع انه تم اليوم ايضا تدشين ثلاثة مستشفيات تضم تجهيزات متطورة في مدينة مشهد.