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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١:٥٧ م

علي باقري:إجراء كندا ضد الحرس الثوري الإيراني ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي

علي باقري:إجراء كندا ضد الحرس الثوري الإيراني ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية إن التصرف غير القانوني الذي قامت به كندا بوصف جزء لا يتجزأ من القوة العسكرية الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية بأنه إرهابي ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه قال علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية، خلال صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني إن العمل الإرهابي غير القانوني الذي قامت به كندا يمثل جزءا لا يتجزأ من القوة العسكرية الرسمية لجمهورية إيران الإسلامية، والتي تلعب دورا لا غنى عنه في الدفاع عن الأمن القومي ووحدة أراضي إيران العزيزة وحماية أمن واستقرار المنطقة ومحاربة إرهاب داعش، یعتبر هذا القرار حركة خبيثة تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي هی هدیه لنظام "الإبادة الجماعية" والإرهابيين وغيرهم من أعداء السلام والاستقرار.

وأضاف: إن المسؤولية عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول ستكون على عاتق الحكومة الكندية.

/انتهی/

رمز الخبر 1945625

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