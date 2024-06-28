تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الـ24

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تمديد فترة التصويت في جميع مراكز الاقتراع للإنتخابات الرئاسية الايرانية لمدة ساعتين اضافيتين اى حتى الساعة الـ24 وذلك بعد تمديدها حتى الساعة 20 اولا وحتى الساعة الـ22 ثانيا.

وكان قد اعلن قبل ذلك، المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد في حديث الصحفيين: "وفق بيان رقم 23 لمقر الانتخابات يتعلق، وانه بفضل مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وبناءً على التقارير الواردة من كافة أنحاء البلاد وبالنظر إلى اتفاق وزير الداخلية سيتم تمديد فترة التصويت في جميع الفروع لمدة ساعتين اي حتى الساعة 20:00".

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت صباح اليوم الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المهلة الاولية في الساعة السادسة مساء والآن تستمر حتى الساعة الـ24.

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