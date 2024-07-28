الرئيس الايراني يعين حاجي ميرزائي مديراً لمكتبه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عين اليوم الأحد، محسن حاجي ميرزائي مديراً لمكتبه.

وشغل محسن حاجي ميرزائي منصب وزير التربية والتعليم في الحكومة الثانية عشرة منذ عام 2019 إلى 2021.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد عين اليوم الأحد، نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد رضا عارف نائبا أولا له.

وصادق قائد الثورة الاسلامية في مراسم اليوم الاحد على صوت الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية ليصبح مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد أقيمت مراسم التصديق واعطاء مرسوم رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة اليوم الاحد برعاية قائد الثورة الاسلامية وجمع من كبار مسؤولي الدولة في حسينية الامام الخميني (رض).

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