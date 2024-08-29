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٢٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٤ م

استشهاد اثنين من قوات حرس الثورة في حادثة لتسرب الغاز

استشهاد اثنين من قوات حرس الثورة في حادثة لتسرب الغاز

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في أصفهان عن استشهاد شخصين اثنين من قواته إثر حادث تسرب الغاز ليلة الأربعاء الماضي في إحدى ورش مراكز حرس الثورة في المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد الليلة الماضية شخص وأصيب 10 آخرون جراء تسرب غاز في ورشة تابعة لمراكز حرس الثورة الاسلامية في محافظة أصفهان.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة في أصفهان اليوم عن استشهاد جندي آخر من قواته إثر حادث تسرب الغاز.

واستشهدا في هذه الحادثة النقيب مجتبى نظري من مدينة قهدريجان و المقدم مختار مرشدي من مدينة فريدونشهر استشهادا في هذا الحادث .

وستقام مراسم تشييع الشهيد النقيب مجتبي نظري غدا الجمعة في مدينة قهداريجان، و الشهيد مختار مرشدي يوم السبت في مدينة فريدونشهر.

وللأسف أصيب في هذه الحادثة 10 أشخاص.

/انتهى/

رمز الخبر 1947998

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