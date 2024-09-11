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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٠ ص

قبيل مغادرته إلى العراق..بزشكيان:هذه الزیارة جيدة جدا لتحسين العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية

قبيل مغادرته إلى العراق..بزشكيان:هذه الزیارة جيدة جدا لتحسين العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية

أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال زيارته إلى العراق، لافتا إلى أن هذه الزیارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبيل معادرته طهران متوجها الى العراق قال: "إن أول رحلة خارجية للحكومة الرابعة عشرة هي إلى العراق الصديق والشقيق بناء على السياسات المعلنة سابقا وكذلك سياسة قائد الثورة الإسلامیة فيما يتعلق بالتواصل الوثيق مع دول الجوار وخاصة العراق الذي كانت له علاقات متجذرة معنا منذ الماضي وهو بلد مسلم، وجارنا وصديقنا والشريك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لنا ومركز العلوم والثقافة الإسلامية.

وأضاف: "يمكن أن يكون لدينا الكثير من التعاون مع العراق، وقد تم إعداد اتفاقيات سنوقعها...نثمن جهود العراق حکومة وشعبا في مراسم الأربعين الحسیني"، متابعا سنلتقي المسؤولين العراقيين في بغداد خلال هذه الزیارة وسنزور النجف الأشرف وكربلاء المقدسة و كنت أرغب حقًا في زيارة المرقد المطهر لأمیر المؤمنین الأمام علی ( علیه السلام).

وختم قائلا: "نتوجه إلى البصرة و مدن أخرى، ومدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين وستكون هذه الزیارة جيدة جدا في إقامة علاقات سياسية وثقافية واقتصادية"، متأملا أن تكون لدى ايران علاقات طيبة وصادقة وأخوية مع الدول الإسلامية وأن يتخلص البلدان من المشاكل التي قد تكون موجودة بفضل الله تعالی .

/انتهى/

رمز الخبر 1948392
شیرین سماره

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