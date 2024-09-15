تخت روانجي يؤكد رغبة الحكومة الايراينة مواصلة التفاعل بين دول الخليج الفارسي الثمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرح ماجد تخت روانجي، النائب السياسي لوزارة الخارجية، في اجتماع مشترك مع رؤساء المكاتب التمثيلية لدول الخليج الفارسي في طهران: الحكومة الرابعة عشرة تولي أهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع الدول المجاورة، وخاصة دول الخليج الفارسي الحدودية، وفي اتجاه ذلك سوف تزيد من تعزيز العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام.

وفي إشارة إلى زيارة بزشكيان إلى العراق، أكد الوكيل السياسي لوزارة الخارجية إرادة الحكومة الرابعة عشرة في استمرار التفاعل والتشاور بين دول الخليج الفارسي الثماني.

وأضاف: إن القرب الجغرافي والروابط والقواسم المشتركة بين دول الخليج الفارسي الثمانية قد وفرت أرضية مناسبة للحوار والتشاور بيننا، ومن الضروري بالنسبة لهم أن يكون هناك تعاون وتنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام.

ومن خلال تعداد بعض القضايا المشتركة بين الدول الثمانية مثل التعاون الاقتصادي، والعبور، والبيئة، والشحن، ومكافحة تهريب المخدرات، وخفر السواحل، وصف تخت روانجي وجهات نظر جميع دول المنطقة بأنها واحدة فيما يتعلق بهذه القضايا، وأبدى استعداد الدول الأعضاء في هذه القضايا للتعاون. جمهورية إيران الإسلامية لتعزيز التعاون من وشدد على التواصل والتفاعل.

وفي نهاية هذا اللقاء عبر عدد من رؤساء وكالات الخليج الفارسي في طهران عن وجهات نظرهم في هذا الشأن وأكدوا على ضرورة الحوار بين دول المنطقة.