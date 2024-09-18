حدث " خمسون عاماً على التكنولوجيا النووية في إيران؛ رواية النجاحات" في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم على هامش الاجتماع السنوي الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدث "خمسون عاما من التكنولوجيا النووية في إيران؛ روايات النجاحات" في المحاور الأربعة وهي محطات الطاقة الذرية ومفاعلات الأبحاث ودورة الوقود النووي والتطبيق الإشعاعي.

وعرض خبراء الصناعة النووية خلال فعالية "خمسون عاما من التكنولوجيا النووية في إيران" إنجازات البرنامج النووي الإيراني في 4 مجالات هي محطات الطاقة النووية، ومفاعلات البحوث، ودورة الوقود النووي واستخدام الإشعاع، فضلا عن إنتاج الوقود النووي وإدارة النفايات.

كما قام محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتفقد هذا الحدث وطرق العرض صباح اليوم (الأربعاء ).

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