مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي: الدول الأوروبية والأمريكية تلتزم الصمت تجاه الاحتلال وتدعمه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميدرضا حاج بابائي في الاجتماع العام لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الثلاثاء): فيما يتعلق بحادثة طبس وما حدث لعمال المنجم، فهو ضروري لأعضاء هيئة الصناعات والمناجم من مجلس الشورى الإسلامي تقديم تقرير كامل عن هذه الحادثة.

وقال: إننا نشهد أيضا وحشية الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، ولكن بالطبع لا ينبغي لنا أن نتوقع غير هذه الافعال من الاحتلال.

وتابع : الدول الأوروبية والأمريكية تصمت اليوم أيضًا وتدعم الكيان الصهيوني. وعلى بعض الدول الرجعية في المنطقة أن تتخذ قرارا في هذا الشأن. كما أعد البرلمان بيانًا من المحتمل أن يُقرأ في قاعة البرلمان غدًا.

وأضاف: أطلب من أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان إعداد تقرير كامل عن جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة أثناء مراقبة هذا الموضوع، حتى نتمكن من تقديم هذا التقرير إلى النواب في جلسة مغلقة أو في جلسة أخرى حتى يتمكنوا من إعطاء الإجابات اللازمة للناس.

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