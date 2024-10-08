عراقجي: ننصح الكيان الصهيوني بعدم اختبار إرادتنا/أي هجوم على منشآت البنية التحتية سيقابل برد قوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي في ملتقى "طوفان الأقصى... بداية نصرالله” اليوم أيادي المقاومة الإسلامية قوية بجهود المقاتلين الأقوياء.

وتابع: المقاومة لم تكن ولن تقوم على شخص، والاستشهاد يعزز وحدة المقاومة.

وقال وزير الخارجية: إن الحكومة الرابعة عشرة ستلتزم بالعهد الثابت للدفاع عن مبادئ ومثل فلسطين، وقد أظهرت عملية الوعد الصادق 1 و2 إرادة إيران بأن أي عمل عدواني سيقابل برد إيراني.

واضاف: إن هذا الاقتدار تمكن لأول مرة في تاريخ النضال ضد الكيان الصهيوني من إظهار قدرة المقاومة الإسلامية في ساحات القتال.

ونوه وزير الخارجية: لا ينبغي أن نغفل عن إنجازات عملية طوفان الأقصى في مجال تطورات الخطاب. اليوم أيادي المقاومة الإسلامية قوية وتحولت إلى شجرة فاضلة.

وأضاف: رسالة زيارتي إلى سوريا ولبنان هي أن إيران دعمت المقاومة بكل قوتها، وهي موجودة وستظل كذلك.

وقال عراقجي: ننصح الكيان الصهيوني بعدم اختبار إرادة إيران. وأي هجوم على إيران رده سيكون أقوى.

وقال وزير الخارجية: نحن لسنا مترددين ولا مستعجلين في الرد. أي هجوم على منشآت البنية التحتية في إيران سيقابل برد قوي.

وفي الختام، قال: نحيي ذكر شهداء المقاومة البارزين والشهيد إسماعيل هنية ضيف إيران العزيز.

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