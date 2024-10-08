اختيار فيلم وثائقي ايراني كأفضل فيلم لمهرجان boden الدولي في السويد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إنتاج فيلم "ديكران" الوثائقي بأمر من نائب شؤون المقاطعات في هيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الايرانية. وقد تم اختياره كأفضل فيلم وثائقي في مهرجان boden السينمائي الدولي في السويد.

يعد هذا المهرجان من أعرق المهرجانات السينمائية في السويد وحاصل على تصنيف الجودة الذهبية. وأقيمت النسخة الخامسة منه هذا العام في ستوكهولم بالسويد في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الفيلم يدور حول حياة أحد الناجين من القصف الكيماوي على حلبجة من قبل نظام صدام البائد في العراق فترة الحرب المفروضة على ايران، والذي تتولى رعايته عائلة إيرانية، وبعد سنوات طويلة، ينطلق في رحلة لا نهاية لها بحثاً عن جذوره.

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