معزيا باستشهاد السيد هاشم صفي الدين.... اللواء باقري: تصرفات الصهاينة البربرية لا تساعد في بقائهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري تعازيه باستشهاد الشيخ السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني.

وقال اللواء باقري: "الشهادة الفخرية للمجاهد الكبير "حجة الإسلام والمسلمين السيد هاشم صفي الدين"، رئيس المجلس التنفيذي الشجاع لحزب الله، وأحد أصدقاء "سيد المقاومة" الشهير، الشهيد السيد حسن نصر الله في العملية الإرهابية للكيان الصهيوني المصاص للدماء دليل آخر على هزيمة الجيش الصهيوني الإجرامي في ميدان المواجهة مع مجاهدي الحرية في القدس الشريف".

وأضاف: "إن هذا الحادث دليل واضح على بقاء المقاومة المناهضة للصهيونية وتنامي قوة وسلطة المقاتلين المخلصين والشجعان دفاعاً عن القدس الشريف ولبنان الأبي ضد الغزاة الذئاب وداعميهم المجرمين ومنهم أمريكا الشريرة والإرهابية." .

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "لا شك أن تصرفات كلب أمريكا المسعور التي تعود للعصور الوسطى في المنطقة لن تساعد على استمرار الحياة المخزية للمحتلين الصهاينة في أرض فلسطين المقدسة، وان مسار الزوال المخزي للكيان الصهيوني اخذ في التسارع، على الرغم من دعم جبهة الشر له".

وختم بقوله: "أهنئ وأعزي استشهاد هذا السيد جليل القدر للشعب اللبناني المقاوم، وخاصة حزب الله البطل ومقاتليه البواسل ومجاهدي جبهة المقاومة الإسلامية".

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