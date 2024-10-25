المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية يعرب عن ارتياحه لتحسن ظروف الكهرباء في كوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا إسماعيل بقائي، على صفحته الشخصية على منصة إكس الاجتماعية عن ارتياحه لتحسن الأوضاع وربط الكهرباء على مستوى البلاد في كوبا.

وقال إن المعاناة والمشقة التي يعيشها الشعب الكوبي حاليا هي نتيجة مباشرة للعقوبات غير القانونية والمناهضة لحقوق الإنسان التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد طوال السنوات الـ 66 الماضية، والتي تسببت في تدهور البنية التحتية المدنية والاقتصادية للبلد.

إن مسؤولية واشنطن الدولية عن آثار وعواقب العقوبات غير القانونية وغير المبررة ضد الشعب الكوبي - والتي تعتبر انتهاكا صارخا لبعض أهم حقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي، وفي كثير من الحالات جريمة ضد الإنسانية - هي مسؤولية واضحة ويجب محاسبته.

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