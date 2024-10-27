إيران تدعو الى عقد جلسة أممية طارئة تجاه العدوان الصهيوني عليها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام كاظم غريب آبادي، امين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، بنشر أجزاء من رسالة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ونشرها على منصة X الاجتماعية والنص فيما يلي: "بينما اعترض نظام الدفاع الجوي الإيراني معظم الصواريخ، استشهد أربعة ضباط في الجيش الإيراني للدفاع عن الأمن القومي لبلادهم وحمايته".

وتدين جمهورية إيران الإسلامية بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتعمدة من جانب الكيان الصهيوني. إن الهجمات غير القانونية التي يشنها الكيان الإسرائيلي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة 4 من المادة 2.

إن تصرفات الكيان الإسرائيلي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، وقد مارست جمهورية إيران الإسلامية، تماشيا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة واستنادا إلى القانون الدولي، حقها الطبيعي في الرد قانونيا ومشروعا على هذه الهجمات الإجرامية وتحتفظ بها بالوقت المناسب. وفيما يتعلق بعواقب الاعتداءات المستمرة والمنهجية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف حاسم وإدانة الكيان الإسرائيلي بقوة وصراحة لارتكابه هذه الأعمال العدوانية.

وتطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من رئيس مجلس الأمن عقدجلسة أممية طارئة للتعامل مع هذا الانتهاك الخطير والأعمال غير القانونية وضمان محاسبة هذا الكيان الإجرامي.

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