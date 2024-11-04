عراقجي يؤكد لنظيره المصري حق ايران المشروع في الرد على اي عدوان ينتهك أمنها واراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبدر عبد العاطي وزير خارجية مصر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وشدد الوزيران في هذا الاتصال على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، وارساء وقف إطلاق النار، ومنع زيادة التوتر في المنطقة، وتقديم الإغاثة الفورية للنازحين في غزة ولبنان.

وأوضح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المحادثة مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات في المنطقة وجرائم وأعمال الكيان الصهيوني المعتدي التي تتم بهدف توسيع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأكملها وتعطيل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وأكد حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على أي انتهاك لأمنها وأراضيها في إطار حقها في الدفاع المشروع.

كما أكد عراقجي على ضرورة التحرك الفوري والفعال من قبل المجتمع الدولي لوقف آلة الإبادة الجماعية لهذا الكيان والجهد الجماعي للدول الإسلامية في هذا الصدد.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بين البلدين.