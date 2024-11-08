تعاون إيراني اوزبكي في مجال الزراعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن وزارة الجهاد الزراعية، أشاد غلام رضا نوري، في لقاء مع سفير أوزبكستان فريد الدين نصريوف، بمبادرة رئيسي البلدين في تطوير التعاون المشترك وقال: بالنظر إلى القواسم الثقافية المشتركة والمصالح الدينية والتاريخية بين البلدين، تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة قدرة التبادلات التجارية بين البلدين لها أهمية خاصة.

وقام وزير الجهاد الزراعي بتقييم الخدمات الهندسية التقنية التي تقدمها إيران على المستوى العالمي منها: بناء دفيئات منخفضة التكلفة، وبناء مستودعات ومخازن تبريد للزراعة.

وذكّر نوري: التبادلات الاقتصادية بين البلدين لا تتوافق مع قدرات وسجلات ومصالح البلدين، والرقم المستهدف وهو 2 مليار دولار في اللقاء بين رئيسي البلدين سيكون مقدمة لديناميكية العلاقات الاقتصادية بين طهران وطشقند.

واعتبر وزير الجهاد الزراعي إنشاء الخطوط الجوية واستكمال خطوط السكك الحديدية من أولويات التعاون بين البلدين.

وفي هذا اللقاء أعرب سفير أوزبكستان عن امتنانه لحسن ضيافة الإيرانيين وقال: "إن وزير الزراعة في بلدي مستعد للتعاون الوثيق مع إيران في 7 مجالات زراعية".

واشار نصريوف الى المحاور السبعة للتعاون بين البلدين في مجالات الري الحديث، وزراعة النباتات المقاومة للجفاف مثل الفستق، وإنشاء الدفيئات الزراعية الحديثة، وإنتاج المعدات والأدوات الزراعية، والتعاون في إنتاج لحوم الدجاج والديك الرومي، وأعلاف الحيوانات، وإجراء البحوث العلمية. وتبادل الخبرات في مجال تربية الحيوان وتربية الأحياء المائية .

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