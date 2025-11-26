المؤتمر الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين: إيران و30 دولة في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حفل افتتاح هذا الحدث الدولي أُقيم اليوم في إسلام آباد، وستُعقد جلسته الختامية غدًا.

ويحضر هذا الحدث الدولي، الذي يستمر يومين، العقيد محمد حيدري سيرت، رئيس شرطة الهجرة، بصفته رئيس الوفد الإيراني، والعقيد أميد سروري، مسؤول الاتصال في شرطة ايران مع باكستان.

ومن بين أجندة هذا المؤتمر بحث فرص التعاون بين دول المنطقة، وخاصة تلك التي تواجه مشكلة التنقل غير القانوني للأجانب والمهاجرين.

من المقرر أن يشرح رئيس الوفد الإيراني وجهة نظر بلاده بشأن أهمية دور المؤسسات الإقليمية والدولية في مكافحة تهريب المهاجرين، وأهمية التعاون بين قوات إنفاذ القانون في الدول المجاورة والإقليمية، والإجراءات التي اتخذتها شرطة الهجرة التابعة لقيادة شرطة جمهورية إيران الإسلامية.

كما سيلتقي رئيس شرطة الهجرة بمسؤولين باكستانيين وبعض ممثلي الدول المشاركة على هامش هذا البرنامج.

