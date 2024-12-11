عشرات الشهداء في غارات الاحتلال على غزة.. وحصيلة الإبادة إلى 44,805 شهيداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة الإبادة إلى 44,805 شهيداً و106,257 جريحاً إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة انقطاع المساعدات الإنسانية عن شمال قطاع غزة بشكل كبير لمدة 66 يوماً، ما أدّى إلى ترك ما بين 65 و75 ألف فلسطيني من دون طعام أو مياه أو رعاية صحية، فيما استمرت "إسرائيل" في حصار بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث مُنع الفلسطينيون المقيمون هناك من الحصول على المساعدات، وتمّ تهجير نحو 5500 شخص من 3 مدارس في بيت لاهيا إلى مدينة غزة، حسب ما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).

وتحدثت مصادر خبرية عن ارتقاء 49 شهيداً في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع منذ فجر اليوم، منهم 34 شمالي القطاع، حيث سُجّلت اليوم، بحسب مراسل الميادين، مجموعة من الغارات على بيت لاهيا، ومحيط مستشفى كمال عدوان في الشمال.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزة، إضافةً إلى الاستهداف الجوي لمجموعة من الأهالي أمام بوابة مستشفى كمال عدوان، ومنازل في محيط دوار أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا.

وارتقى في حي الشيخ رضوان 3 شهداء وعدد من الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية، وفي حي التفاح أدى قصف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في جوار مسجد المحطة إلى استشهاد 2 وإصابة العديد من الموجودين في محيط المسجد.

وفي وسط القطاع، قامت قوات الاحتلال بالقصف المدفعي وبالإغارة الجوية على مخيمي النصيرات والمغازي، ومنطقة القسطل في دير البلح حيث ارتقى شهيد وسجل عدد من الإصابات.