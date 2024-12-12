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١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٠٩ م

اكبري: هل تم الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية بالاتفاق مع الجماعة التي تدعي حكم سوريا؟!

اكبري: هل تم الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية بالاتفاق مع الجماعة التي تدعي حكم سوريا؟!

اشار السفير الايراني في سوريا الى عدم جرأة الكيان الصهيوني على احتلال الاراضي السورية في عهد الحكومة السابقة متسائلا: هل تم هذا الغزو والاحتلال بالاتفاق بين الكيان الصهيوني والجماعة التي تدعي حكم سوريا أم دون التنسيق معهم؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب حسين أكبري، سفير إيران لدى سوريا، في X: أكثر من 350 غارة جوية شنها الكيان الصهيوني خلال 48 ساعة أدت إلى تدمير جزء كبير من القوة العسكرية السورية وفقدان البنية التحتية للبلاد. كما تم احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي السورية القريبة من دمشق.

وأضاف: لكن السؤال هو لماذا لم يجرؤ الكيان الصهيوني على فعل شيء كهذا في عهد الحكومة السورية السابقة. لأنه يخاف من حلفاء سوريا.

متسائلاً: هل تم هذا الغزو والاحتلال بالاتفاق بين الكيان الصهيوني والجماعة التي تدعي حكم سوريا أم دون التنسيق معهم؟

رمز الخبر 1951788

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