اكبري: هل تم الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية بالاتفاق مع الجماعة التي تدعي حكم سوريا؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب حسين أكبري، سفير إيران لدى سوريا، في X: أكثر من 350 غارة جوية شنها الكيان الصهيوني خلال 48 ساعة أدت إلى تدمير جزء كبير من القوة العسكرية السورية وفقدان البنية التحتية للبلاد. كما تم احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي السورية القريبة من دمشق.

وأضاف: لكن السؤال هو لماذا لم يجرؤ الكيان الصهيوني على فعل شيء كهذا في عهد الحكومة السورية السابقة. لأنه يخاف من حلفاء سوريا.

متسائلاً: هل تم هذا الغزو والاحتلال بالاتفاق بين الكيان الصهيوني والجماعة التي تدعي حكم سوريا أم دون التنسيق معهم؟