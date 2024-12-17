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١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:١٩ م

عراقجي سيتوجه إلى القاهرة اليوم

عراقجي سيتوجه إلى القاهرة اليوم

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء مجموعة التعاون الاقتصادي للدول النامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة التعاون الاقتصادي للدول النامية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يسبق الاجتماع الحادي عشر لرؤساء دول مجموعة التعاون الاقتصادي للدول النامية والذي سيشارك فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الخميس القادم في العاصمة المصرية القاهرة.

الجدير بالذكر أن مجموعة التعاون الاقتصادي للدول النامية تتشكل من ثماني دول هم إيران، تركية، مصر، باكستان، اندونيسيا، نيجيريا، ماليزيا، وبنغلادش.

/انتهى/

رمز الخبر 1951939
شیرین سماره

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