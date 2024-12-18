الترويكا الأوروبية تكرر إدعاءاتها الباطلة ضد طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بريطانيا،فرنسا، وألمانيا زعموا في بيان لهم استمرارا مواقفهم العدائية ضد طهران أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة.

وجاء في البيان المشترك للترويكة الأوروبية، لقد وصل مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب مرة أخرى إلى مستويات غير مسبوقة دون أي مبرر غیر عسکری. مضيفا هذا المستوى من اليورانيوم سيمكن إيران من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لبناء العديد من الأسلحة النووية بسرعة متابعا وزادت إيران أيضا من عدد تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة معتبرا البيان هذه الخطوة تضر في جهود إيران لتقويض الاتفاق النووي الذي تدعي الالتزام به.

وصدر هذا البيان العدائي بينما أبدت برلين ولندن وباريس استعدادها لتفعيل "آلية الزناد" في "خطة العمل الشاملة المشتركة" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران من خلال تكرار ادعاءات كاذبة مماثلة ضد طهران.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب عام 2018 بشكل أحادي من البرنامج النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران.

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