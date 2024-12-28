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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٩ م

في تصريح صحفي...عراقجي: عام 2025 سيكون عاماً مهماً للملف النووي الإيراني

في تصريح صحفي...عراقجي: عام 2025 سيكون عاماً مهماً للملف النووي الإيراني

صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي في اليوم الثاني من زيارته لبكين ان عام 2025 سيكون عامًا مهمًا للملف النووي الإيراني.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عراقجي في اليوم الثاني من زيارته لبكين خلال تصريحات صحفية: "القضايا الثنائية تشمل مجموعة واسعة من القضايا".

واضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "عام 2025 سيكون عامًا مهمًا للقضية النووية الإيرانية".

وتابع: "في مجال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك قضية الإرهاب التي تعتبر قضية خطيرة، وفيما يتعلق بأفغانستان وسوريا وغزة ولبنان جرت مناقشات ومشاورات جيدة".

وأوضح عراقجي: "تم استعراض المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف مجالات التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون".

رمز الخبر 1952327

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