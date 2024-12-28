في تصريح صحفي...عراقجي: عام 2025 سيكون عاماً مهماً للملف النووي الإيراني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عراقجي في اليوم الثاني من زيارته لبكين خلال تصريحات صحفية: "القضايا الثنائية تشمل مجموعة واسعة من القضايا".

واضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "عام 2025 سيكون عامًا مهمًا للقضية النووية الإيرانية".

وتابع: "في مجال القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك قضية الإرهاب التي تعتبر قضية خطيرة، وفيما يتعلق بأفغانستان وسوريا وغزة ولبنان جرت مناقشات ومشاورات جيدة".

وأوضح عراقجي: "تم استعراض المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف مجالات التعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون".