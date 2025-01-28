البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة: الكيان الصهيوني تهديد رئيسي ومستمر للسلم والأمن الإقليمي والدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، ارسل رسالة إلى مجلس الأمن رداً على تصريحات رئيس الكيان الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة:

تُرسل هذه الرسالة ردا على الاتهامات الباطلة والاستفزازية التي وجهها رئيس الكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تاريخ 27 يناير 2025، في حفل إحياء ذكرى الهولوكوست في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضا قاطعا وحازما هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي ليس لها أي هدف سوى حرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم المروعة التي يرتكبها نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتعتبر هذه الاتهامات الباطلة جزءا من جهد متعمد ومستمر لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.

لا شك أن الكيان الإسرائيلي وليس إيران، هو التهديد الرئيسي والمستمر للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وإلى جانب الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان المتمرد ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني، يواصل الكيان الصهيوني عدوانه المتواصل على سيادة لبنان وسوريا وسلامة أراضيهما. وتعتبر هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. إن مثل هذه الأعمال غير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل خطرا إضافيا على استقرار المنطقة في ظل الوضع الهش الحالي الذي تمر به.

ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح للجهود المتعمدة التي يبذلها الكيان الإسرائيلي لحرف الانتباه عن جرائمه وأنشطته التدميرية، لتقويض السلام والاستقرار في المنطقة، والجهود العالمية الرامية لتحقيق العدالة والمساءلة. وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة نظام الفصل العنصري على جرائمه واتخاذ التدابير الحاسمة لضمان الامتثال للقانون الدولي.

وسيكون من دواعي امتناننا أن يتم تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

مع فائق الاحترام.

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