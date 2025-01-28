بزشكيان: الرسالة من البعثة النبوية هي إقامة العدل والحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقبال قائد الثورة الإسلامية جمعا من مسؤولي البلاد، الى جانب ممثلي وسفراء الدول الاسلامية احتفاء بذكرى "المبعث النبوي الشريف، قال بعد التهنئة بهذه المناسبة: "الرسالة من البعثة النبوية كانت إقامة العدل والحق، وعلى هذا الأساس أُرسل جميع الأنبياء".

وهنأ رئيس الجمهورية المسلمين حول العالم، والشعب الإيراني، وخاصة قائد الثورة الإسلامية، بمناسبة عيد المبعث، مستذكرًا مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) والشهداء الأبرار.

وأشار الرئيس إلى أهمية بعثة الأنبياء، مؤكدًا أن جوهرها يتمثل في تحقيق العدل وإقامة الحق، وهو المبدأ الذي بعث جميع الأنبياء على أساسه.

وفي إشارة إلى أول عمل قام به النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بعد هجرته إلى المدينة المنورة لإنشاء ميثاق أخوة بين القبائل التي كانت تختلف فيما بينها منذ فترة طويلة، قال: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج إيران والمجتمعات الإسلامية وكل الأمم إلى الالتزام بهذه الرؤية".

وفي الختام، أشار بزشکيان إلى جرائم بعض الحکومات المتغطرسة وسفك دماء المسلمين والأطفال تحت ذرائع مختلفة، وقال: "بوحدة المسلمين وتماسكهم، سيتمهد الطريق لتحقيق العدالة وسيضغث احلام الأعداء الظالمين لمواصلة الحرب وسفك الدماء."

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