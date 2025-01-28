وزير الرياضة: كأس الفجر الدولية لكرة الريشة تستضيف لاعبين من 15 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الرياضة والشباب الايراني "احمد دنيامالي" في كلمته خلال حفل افتتاح هذه البطولة الدولية اليوم، احيا ذكرى مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) على اعتاب انطلاق "عشرة الفجر" المباركة (الأيام العشرة التي يحتفل بها الشعب الايراني لمناسبة ذكرى عودة الامام الخميني من فرنسا إلى البلاد حتى انتصار الثورة الاسلامية، من 1 الى 10 شباط 1979م).

واوضح دنيامالي: "ان الدورة الثالثة والثلاثين لكاس فجر الدولية لكرة الريشة في سمنان، تستضيف هذا العام لاعبين من 15 دولة بما فيها : ماليزيا وكازاخستان وتركيا واوغندا وكندا وافغانستان وتايبيه الصينية وايران)".

وحول الفروع المشاركة في هذه البطولة، اشار الى رياضة المصارعة الشعبية، والفروسية والمصارعة.

وتمنى وزير الرياضة والشباب على اعتاب حلول الذكرى الـ 47 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، بان يتألق اللاعبون الشباب الايرانيون في هذه البطولة وان يواصلوا الجهود الهادفة الى ازدهار الوطن.

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