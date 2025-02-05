الخارجية الايرانية: سنرد على أي تهديد وضغط بقوة وفي الوقت نفسه متمسكون بالمسار الدبلوماسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء ردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول إيران: "إن الادعاء بأن إيران تحاول تصنيع أسلحة نووية كذبة كبيرة ثبت خطأها مرات عديدة، وإذا كان هناك من يبحث عن اليقين بشأن مثل هذه القضية فإنه يمكن الحصول عليه بسهولة".

إيران تعتبر أسلحة الدمار الشامل حرامًا شرعيا على اساس فتوى قائد الثورة الاسلامية

وأكد بقائي: "على عكس الكيان الصهيوني الذي ليس عضوا في أي معاهدة دولية تحظر أسلحة الدمار الشامل والذي هدد صراحة باستخدام الأسلحة النووية في الحرب ضد شعب غزة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي والبرنامج النووي الإيراني يخضع للإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لاتفاقيات الضمانات. وفي الأساس، تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسلحة الدمار الشامل محرمة لأسباب إسلامية وإنسانية صحيحة، واستنادا إلى فتوى قائد الثورة الاسلامية".

مزاعم محاولة إيران اغتيال مسؤولين أميركيين هي مزاعم ملفقة

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المزاعم الاستفزازية بأن إيران تحاول اغتيال مسؤولين أميركيين، ووصفها بأنها مزاعم ملفقة من قبل الكذابين ومثيري الحروب، وأكد: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعترف بحقها في متابعة العملية القانونية لتحقيق العدالة في جريمة اغتيال أبطالها الوطنيين وكبار مسؤوليها حتى تحقيق ال ونتيجة في المحاكم المحلية والدولية".

إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي لحل الخلافات

كما أشار إسماعيل بقائي إلى تمسك إيران المبدئي بطريق الدبلوماسية لحل الخلافات بين الحكومات على أساس الاحترام المتبادل والفهم الواقعي للمنافع المتبادلة الناتجة عن أي تفاوض، وقال: "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها الوريثة للتاريخ والحضارة الإيرانية الإسلامية العظيمة والقديمة، مراراً وتكراراً أنها إلى جانب استعدادها للتفاعلات السياسية والدبلوماسية لتأمين مصالحها الوطنية، فإنها أيضاً حازمة ومصممة على الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني، وسترد على أي تهديد وضغط بأقصى درجات من الصمود والمقاومة".

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