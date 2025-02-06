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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:١٧ ص

نائب الرئيس الايراني يلتقي مع السيد عمار الحكيم

نائب الرئيس الايراني يلتقي مع السيد عمار الحكيم

تباحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ونائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول احدث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الانباء العراقية، أن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، في بغداد استقبل الاربعاء، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حيث تبادلا وجهات النظر حول احدث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى "أهميةَ أن تضطلع دولُ المنطقة بصياغة الحلول للتوترات التي تشهدها، ودعا الدولَ الفاعلةَ للمساهمة في ذلك"، مؤكدا "أهميةَ أن يحظى الشعبُ السوري بفرصٍ عادلةٍ في التعبير عن إرادته وتكوينه الديمغرافي وكتابة دستوره. "

ولفت إلى إن "العراقَ حقق منجزاتٍ مهمةً على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية و الاقتصادية"، مشددا على "ضرورة حفظ هذه المنجزات، لاسيما الاستقرارَ، لما له من دورٍ في استقرار المنطقة".

وشدد على "إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب في فلسطين ولبنان"، لافتا الى أن "استقرارَ الشرق الأوسط مرهونٌ باستقرار جميع بلدانه واحترام خصوصياتها ومساحات تأثيرها".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول احدث تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان نائب الرئيس الايراني قد وصل الى بغداد الاربعاء بدعوة من رئيس تيار الحكمة الوطني للمشاركة في مؤتمر الآفاق المستقبلية لاتباع اهل البيت (ع).

/انتهى/

رمز الخبر 1953977
شیرین سماره

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