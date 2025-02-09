عراقجي: صمود ومقاومة أهل غزة سيسجل ويخلد في التاريخ

وافادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس وأعضاء المجلس القيادي والمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية – حماس، الذين بزورون طهران للقاء كبار المسؤولين في بلادنا، اجتمعوا ظهر اليوم مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي.

وفي هذا اللقاء، هنأ وزير خارجية بلادنا النصر التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة على جرائم وإبادة كيان الاحتلال الصهيوني، وأكد: أن صمود ومقاومة أهل غزة في هذه المنطقة الصغيرة ضد الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ستسجل وتخلد في التاريخ، وقوة المقاومة التي تبلورت في مشاهد عودة الشعب الفلسطيني الصابر إلى أرضه هي مصدر فخر وشرف لجميع المسلمين وطالبي الحرية في العالم.

وأكد عراقجي: على الرغم من ارتكابه جرائم وحشية وقتل الآلاف من النساء والأطفال والعزل، إلا أن الكيان الصهيوني اضطر للتفاوض والاتفاق مع حركة كانت تهدف إلى تدميرها بالكامل. والحقيقة أن كيان الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه، واستطاعت حماس الاعتماد على قوة الإيمان وموقفها الشعبي لإجبار العدو على القبول بوقف إطلاق النار بشروط المقاومة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين ظلوا في سجون الكيان المعتدي منذ سنوات.

كما صرح وزير الخارجية: إن خطة الرئيس الأمريكي لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من غزة تتماشى مع المؤامرة الاستعمارية لمحو فلسطين وتتعارض مع كافة مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية، والأهم من ذلك أنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية ومرفوضة تماماً.

وأشار عراقجي إلى اتصالاته الهاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية بعض الدول العربية والإسلامية لمتابعة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية هذه المنظمة، وشدد عراقجي على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقفا متماسكا وحاسما إزاء هذا المخطط الخطير.