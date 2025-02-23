قاليباف: تطوير العلاقات بين ايران ولبنان أمر مهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، الذي سافر إلى بيروت لحضور مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي صباح اليوم الأحد.

وقال قاليباف: إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أعلنا مرات عديدة؛ نحن ندعم أي قرار يتخذه اللبنانيون شعباً وحكومةً ومقاومةً، ونعتقد أن أي تدخل أجنبي في دول المنطقة محظور.

واكد ان إعادة إعمار لبنان واستمرار الحياة في هذا البلد أمر مهم للغاية ونحن نتابع هذه القضية بالتعاون مع دول مثل قطر والكويت والعراق ودول إسلامية أخرى.