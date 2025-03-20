الاعتقال غير القانوني لإمام أوغلو یمکن ان يعيد تركيا إلى النظام البرلماني

وكالة مهر للأنباء- آذر مهدوان: التطورات السياسية في تركيا، وخاصة فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، جذبت الكثير من الاهتمام. في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع التركي بإجراء انتخابات مبكرة وترشح أكرم إمام أوغلو، فإن اعتقاله لم يثير تساؤلات حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا فحسب، بل تكون له أيضًا عواقب سياسية كبيرة. وقد يؤثر هذا الإجراء على رد فعل الناخبين ويشير إلى عدم رضا الجمهور عن الوضع الحالي للحكومة.



ويبدو أن اعتقال السياسيين المشهورين في تركيا أصبح تقليداً في السياسة في البلاد. إن سجن صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، والآن اعتقال أكرم إمام أوغلو، يثيران الشكوك حول العملية القضائية والاستخدام السياسي للعدالة القضائية بين المجتمع.



يعتبر أكرم إمام أوغلو، الذي يشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019، وهو عضو رئيسي في حزب الشعب الجمهوري، المنافس الأكثر أهمية لأردوغان. ومن الجدير بالذكر أن رئيس البلدية في تركيا يتمتع بسلطة سياسية كبيرة، وإذا كان هذا الشخص رئيس بلدية مدينة كبيرة فإن هذه السلطة تتضاعف. وقد تسبب إلغاء الدرجة الأكاديمية لإمام أوغلو واعتقاله لاحقًا في قدر كبير من الضجة في تركيا، لدرجة أن الحكومة اتخذت خطوات لتصفية تطبيق واتساب ومنع التجمعات الداعمة لإمام أوغلو.



وفي هذا الصدد، وللنظر في سياق وتداعيات اعتقال إمام أوغلو السياسية، أجرى مراسلة وكالة مهر مقابلة مع الصحفي والكاتب التركي مصطفى كمال إرديمول، وفيما يلي نصها:



ما هي التبعات السياسية لاعتقال إمام أوغلو بصفته رئيسًا للبلدية ومنافسًا سياسيًا لأردوغان؟



ستكون العواقب السياسية لهذا التطور كبيرة، ولكن ما يهم أكثر هو رد فعل الناخبين تجاه هذا الحدث. الرأي العام تعتقد أن أكرم إمام أوغلو عومل بشكل غير عادل، وقد ينعكس هذا الشعور في صناديق الاقتراع. لقد حدث موقف مماثل في الماضي. فاز إمام أوغلو في الانتخابات البلدية التي شارك فيها لأول مرة بهامش ضيق بلغ 15 ألف صوت. لكن حزب العدالة والتنمية لم يقبل بهذه الهزيمة وأجرى الانتخابات بشكل غير قانوني للمرة الثانية. وفي الجولة الثانية، فاز إمام أوغلو بفارق 800 ألف صوت. وهذا يدل على أن الشعب التركي عندما يرى الظلم فإنه يلجأ إلى صناديق الاقتراع. وشهدت أصوات حزب الشعب الجمهوري (أهم حزب معارضة لحكومة أردوغان) زيادة كبيرة منذ فترة طويلة.



وفي الانتخابات البلدية الأخيرة، في عام 2024، خسر حزب العدالة والتنمية المدن الكبرى التي كانت تعتبر قاعدته السياسية. وتعود أسباب هذه الإخفاقات إلى الفساد والاختلاس في الحكومة، وإخفاقات الحزب في السياسة الخارجية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والمشاكل التي سببها نظام الرجل الواحد. كل هذه العوامل دفعت الناس إلى التوجه نحو حزب الشعب الجمهوري.



ولهذا السبب دعا حزب الشعب الجمهوري مراراً وتكراراً إلى إجراء انتخابات مبكرة. من جهة أخرى، أعلن إمام أوغلو أنه سيترشح للرئاسة. لا يمكن لأردوغان أن يظهر كالمنافس لإمام أوغلو.



وقد دفع هذا الوضع حزب العدالة والتنمية إلى ارتكاب عمل غير قانوني أمام أعين العالم. في الواقع، لا يوجد أي فوضى، لأن زعيم هذا الحزب، اى أردوغان، هو القانون نفسه. على سبيل المثال، تم إعلان بطلان شهادة إمام أوغلو التي حصل عليها قبل 35 عامًا، واضطر رئيس الجامعة، الذي لم يقرر إلغاء الشهادة، إلى الاستقالة. وبدلاً من رئيس الجامعة، قرر مجلس الأساتذة إلغاء الدرجة العلمية. وهذا انتهاك واضح للحقوق وأثار غضب المجتمع بشكل كبير.



حتى أن حزب العدالة والتنمية خسر الأغلبية الساحقة من ناخبيه. حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لا يعتقل منافسيه فحسب، بل يعتقل كل معارضيه أيضاً، ويحتفظ بهم في السجن لسنوات. فهو يوجه اتهامات بأثر رجعي لبعض الأشخاص، وهو أمر مخالف للأصول، لأن القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. وكان اعتقال إمام أوغلو بمثابة نقطة تحول سياسية خطيرة في البلاد.



لقد تم تشكيل نقطة تحول في السياسة التركية مفادها أن حزب العدالة والتنمية غير قادر على الحفاظ على سلطته. لقد فقد الحزب الحاكم في تركيا شرعيته. إذا ترشح إمام أوغلو لمنصب الرئاسة على الرغم من كل هذه المشاكل، أو إذا فعل شخص آخر ذلك، فسيكون لديه فرصة جيدة للفوز. وفي هذه الحالة، ستدخل البلاد مرحلة جديدة من العودة إلى النظام البرلماني، وهو ما قد يكون أكبر نتيجة سياسي لإعتقال امام اوغلو.



هل من الممكن لبلدية اسطنبول تعيين حارس من الحكومة؟



منذ سنوات، تدير حكومة حزب العدالة والتنمية كل المؤسسات التي تراها معارضة، وخاصة البلديات، من خلال تعيين أمناء. ولذلك، فإنه يستطيع أيضًا تعيين وصي على بلدية إسطنبول.



ويشكل تعيين الوصي أمرا صعبا بعض الشيء بالنسبة للحزب الحاكم، ولا تزال ردود الفعل قوية في الأوساط السياسية والشعبية. إذا عيّن أردوغان وصياً على بلدية إسطنبول، فسيكون هدفه تنفيذ مشروع قناة إسطنبول؛ مشروع سيدمر اسطنبول وقد منعت المحاكم التركية تنفيذ هذا المشروع. والآن يمكن للحكومة إعادة تنفيذ هذا المشروع من خلال البلدية، التي سيتم إدارتها من قبل أمين.



ترى وسائل إعلام مقربة من حزب العدالة والتنمية أنه لا ينبغي لنا تحليل التطورات الأخيرة المتعلقة بإمام أوغلو باعتبارها عملية سياسية لأنها قضية أمنية. ماذا تعتقد؟ أليس اعتقال إمام أوغلو عملاً سياسياً؟



إن مهمة وسائل الإعلام الموالية للحكومة هي تحريف الإجراءات الحكومية. وبما أن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو لا تتعلق بالشؤون البلدية، وأن هناك تهماً أخرى تم توجيهها، فمن الواضح أن هذا القرار سياسي بحت. لأن إمام أوغلو فاز على الحكومة في جميع الانتخابات التي أجريت. وبما أن الحكومة فشلت في إيقاف إمام أوغلو من خلال الانتخابات، فقد قررت مهاجمته من خلال القضاء لمنع وجوده السياسي. وبعبارة أخرى، فإن اعتقال إمام أوغلو هو قرار سياسي بكل معنى الكلمة.



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