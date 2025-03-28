الخارجية الايرانية تدعو جميع احرار العالم للمشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان الخارجية الايرانية أصدرت بيانا امس الخميس أعلنت فيه أن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك تم تخصيصها كـ"يوم القدس العالمي" بمبادرة من مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني (ره)، لمنع التطبيع مع كيان احتلالي عنصري عدواني في قلب العالم الإسلامي. وأكد أن جرائم الكيان الصهيوني وشرعية مقاومة الشعب الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحاً للرأي العام العالمي من أي وقت مضى.



وأضاف البيان: "مرت ثمانية عقود على احتلال فلسطين، حيث استمر المشروع الاستعماري لإبادة الشعب الفلسطيني عبر أبشع أساليب القتل الجماعي والإبادة، بهدف كسر إرادة المقاومة وإجبار العالم على تقبل واقع بدون فلسطين".



شركاء في الجرائم



وحمل البيان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مسؤولية دعم الكيان الصهيوني سياسياً وعسكرياً وإعلامياً، معتبراً إياهم شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ودعا إلى محاسبتهم أمام العدالة الدولية.



مسؤوليات المجتمع الدولي



وطالب بيان الخارجية الايرانية المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإسلامية، بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وتقديم المساعدات العاجلة لغزة، ورفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسرياً.



وصف البيان القضية الفلسطينية بأنها "اختبار لالتزام العالم بالعدالة وحقوق الإنسان"، مؤكداً أن يوم القدس يمثل فرصة فريدة لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد "أكبر ظلم متبقٍ من القرن العشرين".



إسرائيل: التهديد الأكبر للأمن الدولي



وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني ، وهو الجهة الوحيدة الحاصلة على أسلحة نووية في المنطقة ، يشكل التهديد الأكبر للسلام العالمي"، مشدداً على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة عدوانيته.



واختتم البيان بدعوة جميع الأحرار في العالم للمشاركة في فعاليات يوم القدس لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني.



وحافظ البيان على المضامين السياسية والقانونية الأصلية مع مراعاة الدقة في المصطلحات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون.



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