بقائي: هدف المحادثات غير المباشرة هو ضمان المصالح الوطنية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي: "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بدأت في حوالي الساعة 3:20 بتوقيت عمان، بوساطة وزير الخارجية العماني".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه قبل بدء الاجتماع عقدنا اجتماعا مع وزير خارجية عمان، وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة كيفية إنجاز العمل وتوقعات المضيف العماني وتم تقديم مجموعة من وجهات النظر الإيرانية إلى وزير الخارجية العماني لنقلها إلى الجانب الأمريكي، وأضاف: "المحادثات غير المباشرة مستمرة منذ نحو ساعة".

وفي إشارة إلى أهداف المحادثات غير المباشرة، قال: "هدف إيران واضح؛ إن تأمين المصالح الوطنية الإيرانية هو هدف المحادثات غير المباشرة"، مضيفا: "نحن نعطي الدبلوماسية فرصة صادقة، حتى نتمكن من خلال الحوار من إحراز تقدم في القضية النووية من ناحية، والأهم من ذلك، رفع العقوبات، ولا نتوقع أن تكون هذه الجولة من المفاوضات طويلة للغاية".

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