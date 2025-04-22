ترمب: تحدثت مع نتنياهو حول إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن قضايا التجارة وإيران.

وقال ترامب "نحن متحدان" (هو ونتنياهو) في القضايا التي تمت مناقشتها، واصفاً الاتصال الهاتفي بينهما بـ"الجيد جداً".

وبشأن الاتصال، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ ترامب لم يذكر أنّه ناقش مع نتنياهو ملف الأسرى الإسرائيليين في غزّة.

وكان نتنياهو قد التقى ترامب في البيت الأبيض، في الـ7 من شهر نيسان/أبريل الجاري. وحينها قال ترامب إنّ اللقاء شمل النقاش في الملفين الإيراني والتجاري.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي والغربي عن اللقاء، واصفاً إياه بأنه كان صادماً لنتنياهو وعلى عكس توقعاته، ففي حين كان يسعى إلى مناقشة ضربة عسكرية على إيران، فاجأه ترامب بإعلان بدء مباحثات مع طهران حول برنامجها النووي.