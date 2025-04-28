بقائي: نتمسك بخطوطنا الحمراء خلال المفاوضات.. اي مغامرة ضد إيران ستقابل برد مدمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان التخصيب المحلي والرفع الفعال للعقوبات يشكلان جزءا من مبادئنا التفاوضية، وسوف نسعى بالتأكيد إلى تحقيقها بجدية.

وقال "إسماعيل بقائي" في البداية: "أتقدم بأحر التعازي إلى جميع عائلات ضحايا انفجار بندر عباس الذين فقدوا أحباءهم، كما أشكر الدول التي أرسلت رسائل التعزية والتعاطف مع حكومة وشعب إيران. ونقدر بشكل خاص الحكومة الروسية".

استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين

وتابع: "وزارة الخارجية كانت نشطة للغاية خلال الأسبوع الماضي.. لقد كانت لدينا رحلة وزير الخارجية إلى الصين وروسيا. وتشاور الوزير مع نظرائه في المنطقة ودول أخرى حول التطورات في غزة والضفة الغربية. وللأسف، تستمر الإبادة الجماعية في غزة بكثافة أكبر. في الأسبوع الماضي، استشهد نحو 300 شخص من الأبرياء في غزة. وللأسف، فشل المجتمع الدولي في اجتياز الاختبار الإنساني بسبب دعم الولايات المتحدة وبعض الدول للكيان الإسرائيلي".

المفاوضات غير المباشرة والخطوط الحمراء الإيرانية

وفيما يتعلق بعملية التفاوض غيرالمباشر مع الولايات المتحدة، أضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: "الدخول في تفاصيل أي تفاوض يجب أن يتم في إطار التفاهمات العامة التي توصلت إليها الأطراف المعنية.. لن يتم فهم أي تفاصيل إلا إذا أخذنا إطارنا العام في الاعتبار"، مؤكدا: "سوف نلتزم بالخطوط الحمراء بشكل صارم".

حرية الوصول إلى ثروات الأمة الإيرانية هي أحد مطالبنا

وفيما يتعلق بالاستعانة بالخبراء في المفاوضات وقضية رفع التجميد عن أصول إيران في الخارج، قال بقائي: "في كل مرحلة من مراحل المفاوضات، سنستخدم المشورة الفنية والمتخصصة من الخبراء، اعتمادًا على تقدم المفاوضات. خلال هذه الدورة، كان هناك أيضًا خبراء اقتصاديون وخبراء ذوي خبرة وكفاءة من منظمة الطاقة النووية، وسوف نستعين بهم حيثما كان ذلك ضروريًا أثناء استمرارنا على طول المسار. إن توفير الوصول الحر إلى أصول الأمة الإيرانية هو أحد مطالبنا، لأن حظرها ظالم، وهذه القضية ستكون جزءًا من عملية المفاوضات ورفع العقوبات".

وفيما يتعلق بكيفية إنهاء الولايات المتحدة للعقوبات في حال التوصل إلى اتفاق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "موقفنا بشأن إنهاء العقوبات واضح.. إن كيفية رفع الجانب الآخر للعقوبات متروكة لهم. وينبغي أن تثار هذه المسألة في اجتماعات التفاوض. ويجب علينا أيضًا أن نتوقع كيفية تنفيذ التزاماتنا".

زيارة وفد فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران

وفيما يتعلق بزيارة الوفد الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، قال بقائي: "زيارة الوفد الفني للوكالة هي استمرار للمفاوضات التي جرت قبل أسبوع بين غروسي والمسؤولين الإيرانيين، والتي على أساسها تقرر إرسال وفد فني إلى إيران، وقد وصل هذا الوفد إلى طهران وسيجري محادثات ومن بين المواضيع التي تتم مناقشتها قضايا الضمانات المتبقية. ويجب على الوكالة الدولية أن تقوم بدورها الفني بعيداً عن السلوك السياسي".

الجولة الرابع من المفاوضات ستكون برئاسة عراقجي ويتكوف

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية العماني بشأن المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ان سيادة الوزير كان يقصد عن قوله بشأن عقد اجتماع آخر رفيع المستوى، الجولة الرابعة من المفاوضات، برئاسة وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "وفقاً للتفاهمات التي تمت في مسقط، فإن الجولة القادمة من المفاوضات مبدئياً ستكون يوم السبت، ونحن منسقون بشكل طبيعي مع الطرف العماني. أما بشأن موعد ومكان الاجتماع، فسيتم تحديده من قبل الأطراف الثلاثة. من الطبيعي أن تتطلب المناقشات الفنية وقتاً أطول."

وفيما يتعلق بتصريحات عراقجي في مقال له في صحيفة واشنطن بوست حول التعاون مع الدول في تطوير برنامج نووي سلمي وبناء مفاعل، قال: "هذا التصريح يتوافق في الواقع مع شرح احتياجات إيران أحد الأعذار التي قدمت بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني هو أن إيران ليست بحاجة إليه لأنها تمتلك النفط والغاز. هذا لا أساس له من الصحة. والنقطة التي ذكرها الوزير في مقالته هي التعبير عن الإمكانيات الموجودة في إيران، وليس لدينا أي مانع من مساعدة الدول الأخرى في هذا الصدد".

المفاوضات وفترات قصيرة لكل جولة

وفيما يتعلق بمدة المفاوضات وفترات الجولة القصيرة، قال بقائي: "مدة المفاوضات والفترات الزمنية بين الجولات تتحدد بالتفاهم بين الطرفين. من البداية قلنا أننا جادون ونعتقد أنه إذا تمكنا من إزالة العقوبات الجائرة في أي يوم، فإن ذلك سيكون لصالح الشعب الإيراني. هذه العقوبات تستهدف حياتنا اليومية جميعاً. هدف هذه العقوبات هو الضغط على الشعب الإيراني، ونحن جادون في هذا الموضوع وقلنا إننا لا نضع أي قيود. نحن مستعدون للجولات القصيرة بشرط أن يكون ذلك بالتفاهم بين الطرفين."

أي مغامرة من اسرائيل ضد إيران سوف يقابل برد ساحق

وفيما يتعلق بخطاب نتنياهو حول تدمير المنشآت النووية الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية: "ليس من المستغرب أن يحاول مسؤولو الكيان الصهيوني تحقيق هدفين: أولاً، التغطية على الإبادة الجماعية في غزة، وثانياً تخريب المسارات الدبلوماسية، فمن المؤكد أنهم يعرفون أفضل من أي شخص آخر أن أي مغامرة أو عمل خاطئ ضد إيران سوف يقابل برد ساحق ويجب على الدول الغربية، وخاصة تلك التي تواصل دعمها لهذا الكيان، أنه بلعب دورا في تهديد الأمن والسلام الدولي".

نأمل أن يلعب الأوروبيون دورا بناء

وفيما يتعلق بمواقف أوروبا تجاه إيران، وكذلك عملية المفاوضات والحوار مع الدول المجاورة، أضاف بقائي: "هذا يشير إلى المكانة والأهمية التي نوليها للدول المجاورة، وكذلك الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاق النووي وهذا واضح ويدل على حسن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا: "نأمل أن يلعب الأوروبيون دورا بناء".

وفيما يخص استبعاد الدول الأوروبية الثلاث من مسار المفاوضات، قال بقائي: "كان هذا خيارهم."

انتهاك فرنسا لحرية التعبير

وحول اعتقال صحفي وكذلك اعتقال "مهدية اسفندياري" في باريس، قال بقائي: "هذه الأفعال تعد انتهاكا لحرية التعبير وشكلاً من أشكال التواطؤ والمشاركة في الجرائم في المنطقة..لقد تابعنا القضيتين بجدية مع السلطات الفرنسية المختصة، ونأمل أن توضح الحكومة الفرنسية هذه المسألة في أقرب وقت ممكن. ولم يرتكب المواطنون الإيرانيون أي جريمة، إلا أنهم كانوا يعبرون عن مشاعرهم تجاه الجريمة التي تجري في المنطقة".

الضغط الامريكي على الصين تشكل عقبة امام العلاقات بين الدول

وبشأن الضغط الأمريكي على الصين ودول أخرى، قال بقائي: "سياسة الضغط الأقصى لا تقتصر على إيران، بل إنها تنتهجها أيضًا ضد دول أخرى، وهي تعطل التجارة الحرة، وفي نهاية المطاف، فإن ذلك ينتهك حقوق الإنسان لكل فرد يخضع للعقوبات. وفي حالة الصين، فإن الضربة التي تسببها هذه العقوبات تشكل، إلى حد ما، عقبة أمام العلاقات الودية بين الدول".

مؤتمر إيران وأفريقيا وإيران إكسبو

وتحدث بقائي عن مؤتمر إيران وأفريقيا وإيران إكسبو قائلاً: "كلتا الفعاليتين مهمتان من حيث عرض الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والتقنية لإيران، وتوفير فرص الاتصال التجاري بين إيران والدول. شارك أكثر من 100 دولة في هذه الفعاليات. لعبت وزارة الخارجية دوراً مهماً في التخطيط لهذه الأحداث، وكان دور نائب الرئيس كرئيس للجنة المنظمة لهذه الفعاليات بالغ الأهمية. لقد أنشأنا علاقات جيدة مع أفريقيا، لكن القدرات المتاحة أكبر مما يتم استغلاله حالياً. لقد زادت مستويات مشاركة الدول بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، ونأمل أن تفتح فصلاً جديداً في علاقات إيران مع الدول المستهدفة."

الهند وباكستان كلاهما عزيزان علينا ومستعدون للمساعدة في خفض التوتر بينهما

وفي إشارة إلى التوتر المتزايد بين الهند وباكستان، قال: "إن الحادث الإرهابي الذي وقع في الهند كان مؤلمًا وأعربنا عن تعاطفنا مع شعب الهند..يشكل الإرهاب تهديدا للسلام والأمن في كل مكان".

وأوضح: "أعرب وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره عن استعداده للمساعدة في خفض التوتر. إن باكستان والهند عزيزتان علينا، ولدينا علاقات طويلة الأمد مع كلا البلدين. نحن لا نريد أن نرى التوتر بين البلدين الآسيويين. وأعلن رئيس الجمهورية في حديثه مع نظيريه الهندي وباكستاني ان استعداد ايران للمساعدة".

علاقتنا مع أذربيجان مهمة جدًا

وردًا على سؤال حول زيارة الرئيس الايراني إلى جمهورية أذربيجان، أضاف بقائي: "زيارة رئيس الجمهورية إلى جمهورية أذربيجان مهمة للغاية. لقد بُذلت أشهر من الجهود للتحضير لهذه الزيارة، وقد تفتح هذه الرحلة فصلاً جديداً بين البلدين. علاقتنا مع أذربيجان مهمة جدًا. إن الاستقرار والأمن في جنوب القوقاز مهمان بالنسبة لنا؛ إن هذه الرحلة مهمة بالنسبة لنا على المستوى الثنائي، باعتبارنا دولتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية ودينية، وباعتبارنا دولة تلعب دوراً حاسماً في استقرار القوقاز. ولذلك فإننا نأمل أن يتم توفير الأسباب اللازمة لعقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتم ذلك.

مقارنة دور الصين مع الدول الأوروبية والأمريكية

وفيما يتعلق بشكاوى الغرب بشأن العلاقات بين إيران والصين ودور الصين في منطقة غرب آسيا، أوضح بقائي: "لدينا صداقة طويلة الأمد وشراكة استراتيجية مع الصين.. إن العلاقة مع الصين مبنية على الاحترام المتبادل والاعتراف بالمصالح المشتركة للبلدين، وهو ما أثبتناه لنا خلال السنوات القليلة الماضية خلال نصف القرن الماضي. إن الشكاوى التي تثيرها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة أحيانًا بشأن دور الصين في المنطقة أو العلاقة بين إيران والصين هي قضية سياسية أكثر منها قائمة على الواقع وتتعلق بآرائها الجيوسياسية بشأن منطقة غرب آسيا والعالم. لقد لعبت الصين دوراً بناءً في التطورات في المنطقة على مدى كل هذه السنوات، ويكفي أن تقارن هذه الدول بين دورها ودور الصين. كم عدد القواعد العسكرية التي أنشأتها الصين في منطقتنا، وإلى أي مدى دعمت الصين الإبادة الجماعية والجرائم في منطقتنا، وإلى أي مدى تدخلت في منطقتنا؟

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الدول التي تشتكي من هذا الدور تحتاج إلى الانتباه إلى أفعالها ويشعر شعوب منطقتنا بالحزن والغضب لأن الدعم الشامل الذي تقدمه هذه الدول لإسرائيل هو السبب الرئيسي لاستمرار انعدام الأمن في المنطقة. إن دور الصين هو تعزيز ازدهار البلدان النامية في المنطقة".

نفي إعادة فتح السفارة في دمشق

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تسعى لإعادة فتح سفارتها في دمشق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: "لا".

وبشأن اجتماع وزراء خارجية مجموعة البريكس في البرازيل قال: "إن مجموعة البريكس هي إحدى المؤسسات التي لعبت دورا متزايدا في التطورات الدولية وهي تجسيد لرغبة البلدان في التعددية. هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، ولكن بسبب تزامنه مع زيارة الرئيس إلى باكو، سنشارك في هذا الاجتماع على مستوى نواب الدبلوماسية الاقتصادية".

زيارة الرئيس بزشكيان إلى الصين في الأسابيع المقبلة

وبخصوص زيارة الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان المقبلة إلى الصين، قال: "نعم، الرحلة إلى الصين للمشاركة في أحد اجتماعات شنغهاي التي ستقام في الأسابيع المقبلة".

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