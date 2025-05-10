قائد الثورة: العمال هم أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن آلاف من العمال الايرانيين في جميع أنحاء البلاد التقوا اليوم السبت مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. وقدم خلال اللقاء وزير العمل احمد ميدري تقريرا عما فعلته وزارة العمل وما يجب فعله في المستقبل لتعزيز الانتاج ومكانة العمال في البلاد.

وقال سماحة قائد الثورة خلال كلمة له في هذا اللقاء: "ما قاله السيد الوزير هنا كانت صحيحة؛ الشيء الوحيد الذي أود أن أشير إليه هو أن على الوزير نفسه والوزارة وبعض الدوائر الحكومية الأخرى أن تعلم أن الجمهور المستهدف لهذه الكلمات هم أنفسهم. وأدعو الله تعالى بصدق أن يعينهم ويوفقهم للقيام بذلك. إذا كان لديهم الشجاعة واتخذوا القرار، فإنهم قادرون على ذلك".

واعتبر آية الله الخامنئي العمال هم أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع واستدامته ورأس المال الأساسي لتحقيق شعار العام اي الاستثمار من أجل الإنتاج، وأحيا ذكرى الرئيس الايراني الفقيد الشهيد السيد ابراهيم رئيسي وقال: "إعادة فتح عدد كبير من المصانع المغلقة أو شبه المغلقة في عهد حكومة الشهيد رئيسي كانت من احدى المفاخر التي حققها هذا الشهيد العزيز".

وأشار إلى قضية سلامة العمال في المناجم وأوضح: "هناك قضية أخرى وهي سلامة العمال وامانهم. والآن، بطبيعة الحال، سمعنا الأخبار المؤلمة عن المناجم في العام الماضي أو العامين الماضيين، ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب؛ وقد وردتني تقارير من أماكن أخرى ومصانع أخرى أيضاً، مفادها أن موضوع السلامة موضوع مهم جداً ويجب الاهتمام به من حيث الضمان الاجتماعي والامتثال الفني، ومعالجته بما يضمن سلامة العمال".

يتبع...