قبيل مغادرته الى مسقط..عراقجي: إحدى مشاكلنا هي المواقف الأمريكية المتناقضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني في تصريحات له قبيل مغادرته الى سلطنة عمان للمشاركة في الجولة الرابعة للمفاوضات غيرالمباشرة مع الولايات المتحدة: ان الامريكيين لديهم مواقف متناقضة في المفاوضات، وهذه إحدى المشاكل الخطيرة في المفاوضات.

وقال السيد عباس عراقجي: "للأسف مواقف الأميركيين متناقضة بين ما يقال في المباحثات وما يظهر على الإعلام"، مضيفا: "على عكس الطرف المقابل مواقف إيران واضحة وتمضي بثبات".

وصرح وزير الخارجية: "لقد تم دفع ثمن باهظ في سبيل تخصيب اليورانيوم، وأريقت دماء علمائنا النوويين"، مؤكدا: "البرنامج النووي الإيراني مشروع وقانوني وكل أنشطتنا سلمية وكانت وستبقى تحت إشراف الوكالة الدولية".

وتابع: "موقف إيران من حقها في البرنامج النووي ثابت ولكننا مستعدون لشفافية أكثر ونأمل أن يكون منطق الطرف الآخر واضحاً"، معربا عن امله في أن نصل في هذه الدورة من المفاوضات إلى نقطة محددة.

وأضاف عراقجي: "الجولات السابقة كانت بناءة وجدية لكن المواقف الإعلامية خارج المفاوضات متناقضة وقد تبعد المفاوضات عن مسارها الصحيح"، مؤكدا: "يجب الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام".

وقال وزير الخارجية الايراني: "نتوقع مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل كمواقف إيران الثابتة والمبدئية"، مبينا: "المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد ظهر اليوم بوساطة وزير الخارجية العماني".

وأضاف قائلا: "وفد الخبراء التقنيين الإيراني وصل إلى مسقط وستوكل إليه المهام إذا لزم الأمر".

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