قائد الثورة: الشهيد رئيسي كان يعتبر نفسه مثل الشعب ويتمتع بقلب خاشع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت مراسم إحياء ذكرى الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل ووزير الخارجية الشهيد حسين اميرعبداللهيان و"شهداء الخدمة" في حسينية الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال كلمة له في هذه المراسم: "الشهيد رئيسي لم يعتبر نفسه متفوقاً على الشعب؛ بل كان يعتبر نفسه على نفس مستوى الشعب، ومثل الشعب، وحتى أصغر من الشعب، كما كان يتمتع بقلب متواضع وواعي، ولسان صادق وصريح، وعمل دؤوب ومتواصل".

يتبع..