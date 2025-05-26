رئيس بلدية طهران يتوجه بزيارة إلى البرازيل

أفادت وكالة مهر للأنباء، وصل زاكاني إلى مطار ريو دي جانيرو حيث كان في استقباله عبدالله نكونام، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول لمؤسسي اتحاد المدن الأعضاء في "بريكس" عُقد في مدينة قازان الروسية، بينما أقيم الاجتماع الثاني في مدينة دبي الإماراتية، في حين تم تنظيم الاجتماع الثالث في برج ميلاد بطهران.

يهدف هذا الحدث العالمي إلى تبادل الخبرات في إدارة المدن، وتعزيز الدبلوماسية الحضرية، وخلق تآزر بين عُمد المدن في الدول الأعضاء وحلفاء مجموعة "بريكس".

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