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٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١١:٠٦ ص

رئيس بلدية طهران يتوجه بزيارة إلى البرازيل

رئيس بلدية طهران يتوجه بزيارة إلى البرازيل

سافر عمدة طهران، عليرضا زاكاني، إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع اتحاد المدن الأعضاء في مجموعة "بريكس". 

أفادت وكالة مهر للأنباء، وصل زاكاني إلى مطار ريو دي جانيرو حيث كان في استقباله عبدالله نكونام، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول لمؤسسي اتحاد المدن الأعضاء في "بريكس" عُقد في مدينة قازان الروسية، بينما أقيم الاجتماع الثاني في مدينة دبي الإماراتية، في حين تم تنظيم الاجتماع الثالث في برج ميلاد بطهران.

يهدف هذا الحدث العالمي إلى تبادل الخبرات في إدارة المدن، وتعزيز الدبلوماسية الحضرية، وخلق تآزر بين عُمد المدن في الدول الأعضاء وحلفاء مجموعة "بريكس".

/انتهى/

رمز الخبر 1958462
یاسر المصری

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