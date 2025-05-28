عراقجي: موعد الجولة الجديدة من المحادثات قد يتحدد في غضون ايام.. لانمزح احدا في موضوع التخصيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني اليوم الاربعاء خلال تصريحات له على هامش اجتماعات الوفد الايراني في عمان: ان علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان اليوم تكون بأعلى مستوى من الاحترام وهي مبنية على المصالح المشتركة".

وردا على سؤال حول ما اذا كان قد تحدثوا بشأن المفاوضات غيرالمباشرة خلال الاجتماعات في عمان قال عراقجي: "بالطبع كانت هناك مشاورات بهذا الخصوص ولكن ان هذه الزيارة جاء في الاساس لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع تفاهمات واتفاقيات مشتركة ولم تكن مرتبطة بموضوع المفاوضات".

وبشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات اوضح وزير الخارجية: "موعد الجولة الجديدة من المحادثات غيرالمباشرة مع امريكا قد يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأعاد عراقجي تأكيده على حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في تخصيب اليورانيوم وأشار الى تصريحات اوروبية بهذا الخصوص وقال: "اذا كان مقصودهم تصفير التخصيب في ايران، فليس لدينا موضوع للنقاش معهم واننا لانمزح مع احد بشأن حق التخصيب".

/انتهى/